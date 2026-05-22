Dino Fava: «L’addio di Conte spiazza tutti. Il suo Napoli mi annoiava, ma contavano i risultati. Allegri? Dico no»



L’ex attaccante analizza il terremoto sulla panchina azzurra: il bilancio della gestione salentina, l’evoluzione di De Laurentiis e il casting

L’improvviso addio di Antonio Conte alla panchina del Napoli continua a far discutere. A intervenire sul tema è stato l’ex attaccante Dino Fava, che ai microfoni di Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero ha analizzato a trecentosessanta gradi il delicato momento di transizione che sta vivendo la società azzurra.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il bilancio della gestione Conte

Il divorzio tra il tecnico salentino e il club partenopeo ha colto molti di sorpresa, Fava compreso. L’ex bomber ha tracciato un bilancio onesto e senza filtri dell’era Conte:

Risultati vs spettacolo: «Non mi aspettavo l’addio di Conte. Con lui avevamo delle certezze assolute. Con Spalletti e con Sarri in passato abbiamo ammirato un calcio spettacolare, ma con Conte sono arrivati i risultati. Non ti nascondo che vedere le partite del suo Napoli a volte mi annoiava, ma è stato bravissimo e dobbiamo solo applaudirlo. Ha tirato fuori il meglio da giocatori che non erano titolari inamovibili».

Il ruolo di De Laurentiis e il nodo mercato

Un passaggio cruciale dell’intervista ha riguardato l’atteggiamento della presidenza. Secondo Fava, il patron azzurro ha trovato un equilibrio importante e funzionale al gruppo: “De Laurentiis in questi anni è stato il numero uno: ha parlato poco e, quando lo ha fatto, ha parlato bene. Spero resti su questa linea, perché certe uscite del passato, vissute dalla prospettiva di un giocatore, possono infastidire”.

L’incognita più grande, ora, è l’impatto di questo scossone sul calciomercato. «Spero che questo addio non blocchi l’arrivo di calciatori interessanti e forti. Conte voleva che il Napoli fosse considerato un punto di arrivo e non di transito. Vedremo cosa emergerà dalle chiacchierate col nuovo allenatore».

Il casting per il successore: bocciato Allegri, promosso Italiano

Sulla scelta del prossimo tecnico, Fava ha le idee molto chiare su chi non vorrebbe vedere all’ombra del Vesuvio e sulle possibili alternative valide:

Bocciatura per Allegri: «Sicuramente non è facile trovare un allenatore da Napoli oggi, la scelta non è ampia. Allegri, per esempio, non lo prenderei mai, non mi piace. Siamo stati abituati a vedere un bel calcio e spero arrivi un allenatore con quella filosofia».

«Sicuramente non è facile trovare un allenatore da Napoli oggi, la scelta non è ampia. Allegri, per esempio, non lo prenderei mai, non mi piace. Siamo stati abituati a vedere un bel calcio e spero arrivi un allenatore con quella filosofia». L’ipotesi Vincenzo Italiano: tra i nomi in lizza, l’attuale tecnico del Bologna sembra incontrare il favore dell’ex attaccante. «Non escludo che i nomi che circolano servano solo a nascondere il vero obiettivo, ma Italiano mi piace molto. Mi auguro che, se dovesse arrivare lui, riesca a creare un Napoli forte e competitivo su tutti i fronti».