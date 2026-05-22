Italiano sul suo futuro al Bologna: «Dopo la partita con l’Inter, parlerò con la società»

Italiano analizza così il suo possibile futuro al Bologna: «Dopo la partita con l’Inter, parlerò con la società». Le parole

Vincenzo Italiano si è presentato in conferenza stampa senza sbilanciarsi sul proprio futuro. A due anni dal suo arrivo a Bologna, il tecnico ha preferito non entrare nel merito delle decisioni che lo attendono, ribadendo che prima sarà necessario un confronto con la proprietà per fare il punto della situazione.

L’allenatore ha mantenuto il focus sul presente, ricordando che c’è ancora una partita da giocare prima di qualsiasi valutazione. Sabato 23 maggio, infatti, i rossoblù ospiteranno l’Inter già campione d’Italia al Dall’Ara, un appuntamento che Italiano vuole affrontare con la massima concentrazione. Le sue parole:

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PAROLE – «Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, ci incontreremo con la società. Lasciamo perdere il contratto perché per quanto riguarda gli allenatori è sempre un caso particolare, contano più i rapporti umani»

FUTURO – «L’incontro poteva essere prima, ma va bene anche così. Non c’è fretta. Dopo l’ultima partita ci sarà molto tempo per cercare di organizzare il prossimo anno: l’importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su cosa si voglia. Qui si lavora benissimo. Abbiamo vinto una Coppa Italia storica, quest’anno a tratti mi sono divertito a tratti meno. Dovremmo rendere conto a un ambiente che ormai pretende questi tipi di campionato. L’atmosfera che si respira a Bologna va tutelata e bisogna fare le cose per bene».