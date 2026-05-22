Guardiola svela: «Non allenerò per un po’. Mi piacerebbe continuare a far parte di questo club»

Guardiola spiazza tutti: «Non allenerò per un po’. Mi piacerebbe continuare a far parte di questo club». Le sue dichiarazioni

La sfida Manchester City‑Aston Villa del 24 maggio all’Etihad, sarà l’ultima partita di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul suo addio, oggi è arrivata anche l’ufficialità della separazione:

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PAROLE – «Riposo! Non penso di allenare per un po’, altrimenti sarei rimasto qui. Devo fare un passo indietro. Non allenerò per un po‘. Quando parliamo con la società dico che mi piacerebbe continuare a far parte di questo club, ma non il manager. Non vorrei prendere decisioni quotidiane, non davanti alla squadra, ma sempre dietro le quinte».

MOTIVAZIONI – «Questione di energia? Assolutamente. Sento che non avrò l’energia sufficiente ogni giorno, con aspettative per combattere per il titolo. Mi conosco, ho quell’energia ma sento che non ne avrò più in futuro. Sono passati 10 anni. Non è ambizione. È bello scuotere, muoversi, nuovi volti. È il momento perfetto»

PAUSA – «Molte persone mi dicono ‘Dopo tre mesi tornerai’. Dico ‘Forse’. Ho bisogno di respirare un po’ e rilassarmi».