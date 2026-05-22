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Modric: «Allegri? Un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve. Sta facendo un lavoro eccezionale»

mauro.pioli

Published

1 giorno ago

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Modric applaude nel post gara con la maglia del Milan

Modric: «Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica»

L’arrivo di Luka Modrić al Milan è stato uno dei momenti più emozionanti dell’intera stagione rossonera. In un’annata complessa, il fuoriclasse croato è comunque riuscito a conquistare tutti grazie alla sua classe senza tempo, alla mentalità vincente e a un attaccamento alla maglia che ha colpito tifosi e compagni.

Dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus, Modrić è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe addirittura partire titolare nella sfida contro il Cagliari. Un rientro importante, che arriva nel momento decisivo della stagione. Intervistato da SportMediaset, il numero 10 ha affrontato diversi temi: presente, futuro e soprattutto il suo amore inesauribile per il calcio, che continua a essere il motore della sua carriera. Le parole:

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SULLE SUE CONDIZIONI FISICHE — «Mi sento bene e sto migliorando fisicamente, sono tornato ad allenarmi con la squadra, mi sto già abituando alla maschera. Sono pronto a tornare. Ho molta voglia di tornare a giocare, fuori si soffre perché non puoi aiutare i compagni come è successo col Genoa per esempio. Ovviamente deciderà Allegri ma sono a disposizione».

SULLA MASCHERA INDOSSATA DOPO L’INFORTUNIO — «No (ride, ndr), mi sento una persona normale. La porto per proteggermi viste le raccomandazioni dei medici, non mi sento un supereroe!».

SUL FUTURO E SULLA SUA AVVENTURA AL MILAN — «Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l’allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest’anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. Ribadisco: ora però penso solo alla partita di domenica».

SUL SUO RAPPORTO CON MILANO — «Città spettacolare, mi piace tanto, c’è tutto. Cucina spettacolare, la pasta è il mio piatto preferito, poi è vicino alla montagna, al mare e al lago».

SULL’IPOTESI DI UN FUTURO NELLO STAFF DI ALLEGRI — «Ho un bel rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questa cosa. Mi piace ancora giocare a calcio, quando mi ritirerò ci penserò. Quando mi ritirerò? Non lo so, vediamo dopo domenica…».

SU MASSIMILIANO ALLEGRI — «Un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui».

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