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Formazioni ufficiali Fiorentina Atalanta: le scelte di Vanoli e Palladino per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Fiorentina Atalanta: le scelte di Vanoli e Palladino per il match di Serie A, valido per la 38ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Fiorentina Atalanta, sfida valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A 2025/26. Ecco le scelte di Vanoli e Palladino:
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Le scelte degli allenatori: le formazioni ufficiali
In attesa del calcio d’inizio, sono state diramate le decisioni tattiche definitive prese dai due allenatori per questo finale di stagione. Ecco i ventidue protagonisti che scenderanno sul prato verde dal primo minuto:
FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (4-3-3): Christense; Dodo, Comuzzo, Rugani, Gosens; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Gudmunsson. Allenatore: Paolo Vanoli.
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. Allenatore: Raffaele Palladino.
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