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Formazioni ufficiali Fiorentina Atalanta: le scelte di Vanoli e Palladino per la sfida di Serie A

Published

1 giorno ago

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Fiorentina giocatori si abbracciano dopo gol

Formazioni ufficiali Fiorentina Atalanta: le scelte di Vanoli e Palladino per il match di Serie A, valido per la 38ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Fiorentina Atalanta, sfida valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A 2025/26. Ecco le scelte di Vanoli e Palladino:

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FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Christense; Dodo, Comuzzo, Rugani, Gosens; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Gudmunsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. Allenatore: Raffaele Palladino.

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