Gli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri premiati

Gli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri calciatori premiati, ruolo per ruolo

La Lega Calcio Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, premiando i migliori protagonisti della stagione per ruolo. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base delle analisi evolute di Kama Sport, elaborate attraverso i dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il rating non tiene conto soltanto delle statistiche tradizionali e degli eventi tecnici, ma anche dei dati posizionali, permettendo di valutare movimento senza palla, scelte di gioco, efficienza tecnica e contributo fisico alla squadra. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in campionato, esclusa la 38ª giornata.

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Serie A, tutti i vincitori degli MVP 2025/26

La Rising Star, premio riservato al miglior Under 23, è stata assegnata a Kenan Yildiz della Juventus. Il miglior portiere è Mile Svilar della Roma, mentre il premio di miglior difensore è andato a Marco Palestra del Cagliari. A centrocampo il riconoscimento è stato conquistato da Nico Paz del Como, mentre il miglior attaccante della stagione è Lautaro Martinez dell’Inter. Il premio più importante, quello di miglior giocatore overall, è stato assegnato a Federico Dimarco, altro grande protagonista della stagione nerazzurra.

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Serie A, Chivu premiato come miglior allenatore

Il premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/2026 è stato assegnato a Cristian Chivu, allenatore dell’Inter. La consegna del trofeo avverrà nel pre partita di Bologna Inter, allo stadio Renato Dall’Ara. Il riconoscimento è stato attribuito da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, chiamati a valutare risultati, qualità del gioco, criteri tecnico sportivi e comportamento durante le gare.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così il premio: «La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria. Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall’inizio della stagione, Chivu ha subito mostrato il DNA vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo, che ha portato i nerazzurri a concludere la stagione con più di due gol di media a partita e con una differenza con la seconda in classifica di circa 30 reti. A Chivu ci sono volute solo 48 giornate da allenatore in Serie A per laurearsi Campione d’Italia (secondo solo a Mourinho nell’era dei tre punti) e aggiungendo allo Scudetto anche la vittoria della Coppa Italia è diventato l’unico tecnico a conquistare questo storico double alla prima stagione sulla panchina dell’Inter. Numeri e record che confermano l’ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A».