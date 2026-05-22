Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Gli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri premiati

Published

1 giorno ago

on

By

Inter scudetto

Gli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri calciatori premiati, ruolo per ruolo

La Lega Calcio Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, premiando i migliori protagonisti della stagione per ruolo. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base delle analisi evolute di Kama Sport, elaborate attraverso i dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il rating non tiene conto soltanto delle statistiche tradizionali e degli eventi tecnici, ma anche dei dati posizionali, permettendo di valutare movimento senza palla, scelte di gioco, efficienza tecnica e contributo fisico alla squadra. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in campionato, esclusa la 38ª giornata.

Calcio News 24 sempre con te su Google

Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale.

Seguici Ora

Serie A, tutti i vincitori degli MVP 2025/26

La Rising Star, premio riservato al miglior Under 23, è stata assegnata a Kenan Yildiz della Juventus. Il miglior portiere è Mile Svilar della Roma, mentre il premio di miglior difensore è andato a Marco Palestra del Cagliari. A centrocampo il riconoscimento è stato conquistato da Nico Paz del Como, mentre il miglior attaccante della stagione è Lautaro Martinez dell’Inter. Il premio più importante, quello di miglior giocatore overall, è stato assegnato a Federico Dimarco, altro grande protagonista della stagione nerazzurra.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Serie A, Chivu premiato come miglior allenatore

Il premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/2026 è stato assegnato a Cristian Chivu, allenatore dell’Inter. La consegna del trofeo avverrà nel pre partita di Bologna Inter, allo stadio Renato Dall’Ara. Il riconoscimento è stato attribuito da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, chiamati a valutare risultati, qualità del gioco, criteri tecnico sportivi e comportamento durante le gare.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così il premio: «La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria. Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall’inizio della stagione, Chivu ha subito mostrato il DNA vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo, che ha portato i nerazzurri a concludere la stagione con più di due gol di media a partita e con una differenza con la seconda in classifica di circa 30 reti. A Chivu ci sono volute solo 48 giornate da allenatore in Serie A per laurearsi Campione d’Italia (secondo solo a Mourinho nell’era dei tre punti) e aggiungendo allo Scudetto anche la vittoria della Coppa Italia è diventato l’unico tecnico a conquistare questo storico double alla prima stagione sulla panchina dell’Inter. Numeri e record che confermano l’ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×