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Bastoni nel mirino del Real Madrid: Josè Mourinho può spingere per il sì
Il Real Madrid prepara l’assalto a Bastoni: Mourinho decisivo e un indizio social apre scenari di calciomercato. Le ultimissime
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid di José Mourinho. Dopo mesi di corteggiamento infruttuoso da parte del Barcellona — che per il difensore aveva ricevuto una richiesta di almeno 70 milioni — l’ipotesi spagnola torna ora d’attualità grazie ai blancos, pronti a una profonda rivoluzione nel reparto arretrato.
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Il Real, infatti, dovrà ricostruire la difesa in vista delle probabili partenze di David Alaba, Dani Carvajal e Antonio Rüdiger, tutti in scadenza. Al momento, i centrali a disposizione sono Dean Huijsen, Raúl Asencio ed Éder Militão, ma il brasiliano arriva da stagioni segnate da infortuni pesanti, compresa la rottura del tendine del bicipite femorale che gli ha fatto saltare il Mondiale. Da qui la necessità di un innesto di alto livello, che rende Bastoni un candidato concreto.
L’Inter potrebbe valutare con attenzione un’eventuale offerta, considerando la valutazione di partenza fissata a 70 milioni. L’interesse del Real sembra inoltre alimentato da alcuni segnali social del giocatore — come un recente “mi piace” al post sul ritorno di Mourinho al Bernabéu — e dalla volontà del club di rafforzare una retroguardia da rifondare.
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