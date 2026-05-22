Conceicao guida l’Al‑Ittihad ai playoff: cresce l’interesse di club e Nazionali

Al‑Ittihad, Conceicao verso i playoff: il tecnico portoghese ex Milan piace a mezza Europa. Cosa sta succedendo e le ultimissime

Dopo sei mesi complicati al Milan nella scorsa stagione, Sergio Conceição ha voltato pagina iniziando la sua avventura all’Al‑Ittihad. Un contesto nuovo, non privo di ostacoli, ma che il tecnico portoghese è riuscito comunque a trasformare in un percorso di crescita. Con la chiusura della Saudi Pro League, infatti, Conceição ha trascinato il club giallonero fino alla qualificazione ai playoff di AFC Champions League, centrando l’obiettivo nonostante le difficoltà.

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La seconda parte di stagione è stata ancora più complessa: l’Al‑Ittihad ha affrontato le gare decisive senza un direttore sportivo e senza rinforzi di peso nel mercato di gennaio, dopo le partenze pesanti di Benzema verso l’Al‑Hilal e di Kanté al Fenerbahçe. Nonostante ciò, Conceição ha mantenuto la barra dritta, chiudendo il campionato nel gruppo di testa e rispettando le aspettative del club. Con un contratto fino al 2028, il suo nome ha iniziato a circolare nuovamente anche in Europa: il suo entourage ha ricevuto manifestazioni d’interesse sia da club che da selezioni nazionali.

Sul piano dei numeri, il bilancio è chiaro: 41 partite complessive, suddivise tra 30 in Saudi Pro League, 8 in AFC Champions League e 3 in King’s Cup. Il totale parla di 21 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, per una media di 1.71 punti a gara. In campionato, i 55 punti raccolti in 34 giornate sono valsi il quinto posto finale, alle spalle soltanto di Al‑Nassr, Al‑Hilal e Al‑Ahli. Un risultato costruito nonostante un mercato invernale sbilanciato, con uscite eccellenti non compensate da innesti all’altezza. Un contesto tutt’altro che semplice, che però non ha impedito a Conceição di rilanciare la propria immagine internazionale.



