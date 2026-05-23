Italiano sibillino sul futuro al Bologna: «In settimana vedrò la società. Insieme abbiamo fatto qualcosa di straordinario»

Italiano, allenatore del Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’ultima partita di Serie A contro l’Inter

Dopo Bologna Inter, Vincenzo Italiano ha rilasciato queste parole a Dazn. Cosa ha detto.

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IL BILANCIO DEL CAMPIONATO E L’OTTAVO POSTO – «Abbiamo concluso molto bene, imbattuti nelle ultime 4 gare, non avevamo mai abbandonato nulla di quello che potevamo raggiungere. Non siamo riusciti ad agganciare il settimo posto ma l’ottavo sì, avevamo squadre davanti forti, di grande valori, siamo riusciti a fare questa grande partita contro l’Inter addirittura sono contento».

IL FUTURO E IL PROSSIMO INCONTRO CON LA SOCIETÀ – «Come è stato fatto lo scorso anno: ci vedremo con la società dopo l’ultima giornata non avremo le Coppe, dovremo fare qualcosa di diverso, cercheremo cosa potremo fare. Trarremo le conclusioni su cosa è stato fatto e cosa c’è da fare. In settimana vedrò la società: bisogna programmare per bene e bisogna tutelare quest’atmosfera, fare le cose perbene».

L’EREDITÀ E L’OBIETTIVO PER I ROSSOBLÙ – «A parte il fatto che insieme a questa gente abbiamo vissuto cose, anche qualche sconfitta, che rimarranno, abbiamo fatto due anni incredibili in giro per l’Europa e la Coppa che è a Casteldebole in sede a brillare. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Il campionato è difficile, di solito arrivano sempre le stesse là davanti. Ma qualcuno si può inserire e quel qualcuno, se programmiamo bene, può essere il Bologna».

L’INTERVISTA COMPLETA A ITALIANO