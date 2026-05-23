Calciomercato
Arriva al Milan con 6 mesi di ritardo: dopo il Mondiale sarà rossonero
Le trattative che saltano a gennaio spesso non spariscono davvero. Entrano in pausa, aspettano che il calendario cambi e che le condizioni diventino più favorevoli.
Nel mercato succede spesso: un club si avvicina molto a un giocatore, poi qualcosa si blocca all’ultimo momento e tutto viene rimandato di qualche mese.
Il Milan negli ultimi tempi sta ragionando parecchio sul reparto offensivo. Non soltanto per una questione di numeri, ma anche di caratteristiche.
Il calcio di oggi chiede attaccanti che sappiano occupare l’area, proteggere palla, attaccare la profondità e allo stesso tempo partecipare al gioco della squadra. Per questo alcuni nomi tornano ciclicamente.
E quando ricompaiono dopo mesi, spesso significa che il dossier non è mai stato davvero chiuso.
Il profilo che torna sul tavolo del Milan: Mateta
Il giocatore sarebbe Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il Milan continuerebbe a seguirlo con attenzione e resterebbe interessato alla sua situazione in vista della prossima finestra di mercato.
La parte più interessante della vicenda riguarda però ciò che era successo pochi mesi fa. Mateta, infatti, era stato molto vicino al Milan già durante il mercato di gennaio, tanto da arrivare a un passo dalla firma prima che l’operazione si fermasse.
Adesso lo scenario potrebbe tornare ad aprirsi.
Il Milan resta alla finestra
L’attaccante francese sembrerebbe orientato a lasciare il Crystal Palace dopo il Mondiale e il Milan starebbe monitorando l’evoluzione della situazione senza accelerazioni particolari.
Naturalmente tra interesse e chiusura dell’affare esiste ancora una distanza importante. Il Milan starebbe osservando, valutando, aspettando tempi e condizioni giuste.
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