Chiellini pronto a prendersi la Juventus: Elkann pensa a lui per il dopo Comolli



L’ex capitano Chiellini ha bruciato tutte le tappe in bianconero. La sapiente gestione del rinnovo di Yildiz e l’ingaggio di Spalletti…

Le occasioni della vita spesso stravolgono i piani originali. Giorgio Chiellini sperava in un ingresso graduale nei delicati ranghi dirigenziali della Juventus, un percorso a piccoli passi per assimilare le nuove dinamiche manageriali. Eppure, la sensazione diffusa alla Continassa è che l’ex difensore sia un vero e proprio dirigente nato. Un predestinato su cui nessuno nutre il minimo dubbio. Ecco l’analisi di Tuttosport.

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La svolta ai vertici e l’ipotesi CEO

John Elkann sta riflettendo concretamente sul futuro assetto societario. La posizione di Damien Comolli, scelto come amministratore delegato da meno di un anno, non appare più intoccabile. Il motivo? La proprietà è convinta di avere in casa la figura perfetta per guidare la squadra fuori dalle delusioni recenti. Se dopo l’addio di Giuntoli si era preferito tutelare Chiellini — affidandogli dal 15 settembre 2024 unicamente la politica sportiva e le relazioni con UEFA, FIGC e Lega — adesso i tempi per il grande salto sembrano assolutamente maturi. Il rischio di “bruciarlo” è ormai superato dai potenziali benefici, in una dinamica che ricorda l’aura di indispensabilità di Paolo Maldini nel caos del Milan.

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I successi dietro le quinte

Il peso specifico di Chiellini è già tangibile. In questi mesi si è caricato sulle spalle enormi responsabilità strategiche, gestendole brillantemente:

Il rinnovo di Yildiz: dietro la firma del gioiello turco c’è il suo paziente lavoro, frutto di mesi di dialogo costante con papà Engin e mamma Beate.

dietro la firma del gioiello turco c’è il suo paziente lavoro, frutto di mesi di dialogo costante con papà Engin e mamma Beate. L’arrivo di Spalletti: a fine ottobre, mentre parte della dirigenza tentava l’assalto in extremis a Palladino, Chiellini aveva già blindato l’accordo con l’allenatore toscano, trovando un’intesa immediata su durata e condizioni economiche.

Il piano per il futuro: asse con Tognozzi

Lucido e determinato, Chiellini ha le idee molto chiare per l’immediato futuro. La sua operatività poggia su due pilastri:

Piena fiducia a Spalletti: supporto totale e incondizionato alla visione tecnica dell’allenatore.

supporto totale e incondizionato alla visione tecnica dell’allenatore. Il ritorno di Matteo Tognozzi: una figura centrale a cui affidare le chiavi del mercato.

L’obiettivo è rendere Tognozzi il principale riferimento del mister per la costruzione della rosa. Bisogna però fare in fretta: la Roma è in forte pressing sul dirigente, attualmente in forza al Rio Ave. La Juventus deve accelerare se vuole dare ufficialmente il via all’era Chiellini.