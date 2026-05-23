Spalletti e la Juve, avanti insieme: piena fiducia di Elkann! Il tecnico fa 5 richieste per il mercato

Spalletti e la Juve, avanti insieme: piena fiducia di Elkann! Il tecnico al centro del progetto, e fa 5 richieste per il mercato estivo

La Juventus vuole andare avanti con Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà bianconera, con John Elkann in prima linea, avrebbe deciso di confermare la fiducia nell’ex ct della Nazionale anche in vista della prossima stagione. Il momento resta delicatissimo, soprattutto dopo il pesante ko con la Fiorentina, che ha complicato enormemente la corsa alla prossima Champions League. La qualificazione resta appesa agli ultimi 90 minuti e a una combinazione di risultati difficile, ma la linea della società appare chiara: il progetto con Spalletti non dovrebbe interrompersi.

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Spalletti Juventus, il confronto con Elkann e il peso del derby

Il rapporto tra Spalletti ed Elkann resta diretto e costante. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il tecnico avrebbe attraversato giorni molto complicati, arrivando anche a riflettere sul proprio futuro. L’allenatore toscano aveva ammesso di mettersi in discussione, ma nelle ultime ore il clima sarebbe cambiato: la proprietà gli avrebbe confermato una fiducia sostanziale, legata anche al contratto già rinnovato fino al 2028.

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Il derby contro il Torino diventa così un passaggio fondamentale. Non solo per la classifica, ma anche per la risposta del gruppo. Spalletti si aspetta un segnale forte dallo spogliatoio, in termini di carattere, attaccamento e responsabilità. Una nuova caduta pesante potrebbe riaprire valutazioni, ma al momento la volontà del vertice bianconero è proseguire con lui.

Spalletti Juventus, le cinque richieste per rilanciare la squadra

Nel prossimo faccia a faccia con Elkann, Spalletti dovrebbe insistere su un punto preciso: rendere la Juventus competitiva anche senza Champions League. La mancata qualificazione ridurrebbe risorse e appeal, ma non dovrebbe cancellare l’ambizione di costruire una squadra da scudetto.

Il tecnico avrebbe in mente una rifondazione basata su cinque priorità: un portiere di livello, con Alisson tra i nomi più forti; un difensore bravo nella costruzione, con Kim in pole; un regista, e il preferito resta Lobotka; un trequartista di qualità; infine la gestione del nodo Dusan Vlahovic, il cui futuro resta complicato. Non sarebbero condizioni ultimative, ma una traccia operativa per alzare il livello della rosa.

La società si fida, Spalletti riflette, ma ora il derby può diventare il primo vero test di ripartenza.