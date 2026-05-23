Derby della Mole, il Toro riabbraccia la sua gente: divieto di colori bianconeri nei settori granata

Fine dello sciopero per la Maratona e stadio verso il tutto esaurito per il derby della Mole. Il club avvisa i tifosi: niente sciarpe o maglie della Juve

Lo stadio Grande Torino si prepara a indossare il suo abito migliore per il derby della Mole. Dopo mesi di accesa contestazione e uno sciopero del tifo organizzato che durava dallo scorso 18 gennaio, la Curva Maratona tornerà a riempirsi. Un ritorno fondamentale per spingere la squadra in una delle sfide più attese dell’anno.

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Il clima partita si accenderà già in mattinata. Dalle ore 10.45, i cancelli dello storico stadio Filadelfia si apriranno per un allenamento a porte aperte, permettendo ai tifosi di trasmettere immediatamente la giusta carica ai giocatori. Alle 17, poi, gli ultras si raduneranno proprio al Fila per far partire il tradizionale corteo verso l’impianto sportivo.

La corsa al biglietto

Si viaggia a ritmi altissimi verso il tutto esaurito e il record stagionale di presenze, con oltre 26.000 spettatori già assicurati.

La Curva Maratona risulta ormai sold out da oltre tre lunghe settimane.

Completamente esauriti anche i popolari settori Distinti e Curva Primavera.

Restano a disposizione soltanto pochissimi tagliandi (circa 700) per la Tribuna Laterale.

La società ha gestito l’intera prevendita con estrema cautela. Partita in largo anticipo, la primissima fase ha permesso agli abbonati di assicurarsi biglietti extra. Successivamente, l’acquisto è stato allargato ai possessori della tessera Cuore Granata e ai vecchi acquirenti. La temuta vendita libera non è mai partita.

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La regola del club

Per garantire l’ordine, il Torino ha inviato un’email formale e perentoria agli acquirenti dei settori Primavera e Distinti.

“Settori tassativamente riservati ai tifosi del Toro e ai neutrali. Per evidenti ragioni di sicurezza, non sarà consentito l’accesso a chi indossa maglie, sciarpe o simboli della squadra ospite in alcun modo“.

Le forze dell’ordine vigileranno ai tornelli. Per agevolare l’afflusso, i cancelli apriranno alle 18.30. Il dress code finale richiesto dalla dirigenza è chiarissimo: tutti sugli spalti rigorosamente vestiti con il colore granata.