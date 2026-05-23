De Laurentiis si tiene il Napoli, rifiutata un’offerta da 2 miliardi per le quote societarie arrivata da alcuni investitori statunitensi! Il punto

Il Napoli resterà saldamente nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro non ha intenzione di vendere il club e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo avrebbe dimostrato anche con i fatti nelle ultime settimane. Alla sede di FilmAuro sarebbe infatti arrivata una proposta per l’acquisto della maggioranza della società da circa 2 miliardi di euro, cifra molto rilevante ma comunque rifiutata dal patron. Un segnale chiaro, soprattutto in vista di una fase storica per il club partenopeo, atteso dalla stagione del centenario.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Napoli, la proposta dagli Stati Uniti e il ruolo di Rizzetta

Secondo il quotidiano, l’offerta sarebbe stata presentata da un gruppo di investitori statunitensi con origini italiane. Il riferimento del pool sarebbe stato Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket e del Campobasso, oltre che founder e managing partner di Underdog Global Partners. Il gruppo opera nel settore della consulenza, nella gestione di asset sportivi e nel real estate collegato al mondo dello sport. I contatti tra le parti sarebbero andati avanti per mesi, con confronti diretti e valutazioni approfondite, ma senza arrivare alla fase della due diligence. La cifra prospettata, vicina ai 2 miliardi, superava nettamente la valutazione indicata da Football Benchmark, che avrebbe stimato il Napoli intorno a 1,1 miliardi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Napoli, il centenario e la volontà di restare competitivo

L’ufficio stampa di Rizzetta ha poi precisato: «il presidente, come spesso accade nel mondo dello sport e degli investimenti internazionali, viene frequentemente contattato da diversi soggetti e gruppi interessati a sviluppare opportunità nel panorama calcistico italiano e non solo. Alcune attività e valutazioni, inoltre, restano necessariamente coperte da accordi di riservatezza, come avviene abitualmente in operazioni di questo tipo». De Laurentiis, dunque, guarda avanti e sarà ancora al comando il 25 agosto 2026, data simbolica del centenario del club. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva, capace di vivere una stagione speciale e di celebrare i cento anni del Napoli con risultati all’altezza della storia azzurra.