Calciomercato
Destinazione clamorosa per Vlahovic: resta in Serie A, ma non andrà al Milan
Quando un attaccante come Dusan Vlahovic entra davvero nel territorio delle occasioni di mercato, anche soltanto come possibilità, iniziano a muoversi tutti.
È una dinamica quasi automatica: le grandi squadre osservano, si informano, chiedono condizioni, provano a capire se dietro una voce ci sia qualcosa di più concreto.
Poi ci sono situazioni che sembrano improbabili all’inizio e che invece, settimana dopo settimana, iniziano ad assumere una forma diversa.
Nel caso di Vlahovic il discorso è ancora più delicato. Da una parte c’è un centravanti che negli ultimi anni ha alternato periodi molto positivi ad altri più complicati, dall’altra una situazione contrattuale che inevitabilmente porta i club a fare calcoli.
E proprio in queste ore starebbe emergendo una società che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata quasi fuori contesto.
Non solo Milan: altra ipotesi in Serie A per Vlahovic
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, oltre alle indiscrezioni che nelle scorse settimane avevano coinvolto il Milan, anche la Roma starebbe monitorando con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic.
L’interesse, almeno per ora, andrebbe letto come un’attività di osservazione e valutazione. Non si parlerebbe quindi di una trattativa avviata o di contatti avanzati, ma di una situazione seguita con attenzione perché il futuro del serbo potrebbe aprire scenari inattesi.
L’idea colpisce. perché immaginare Vlahovic con una maglia diversa da quella bianconera, ma ancora in Serie A, avrebbe inevitabilmente un peso particolare.
L’ostacolo da superare per Vlahovic
C’è però una distanza molto evidente tra un interesse e un’operazione concreta.
Il problema maggiore per la Roma sarebbe soprattutto quello economico. L’eventuale arrivo di Vlahovic a parametro zero si porterebbe dietro richieste molto pesanti: ingaggio elevato e commissioni importanti per chi gestirebbe l’operazione.
Quando un giocatore arriva senza cartellino, spesso il costo si sposta altrove. Lo stipendio cresce, le commissioni aumentano e l’affare, che sulla carta sembra conveniente, diventa improvvisamente molto più pesante.
Per ora restano osservazioni, sondaggi e valutazioni. Però certe idee, quando iniziano a circolare con una certa continuità, difficilmente nascono per caso.
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