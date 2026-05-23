Torino Juve, comunicato ufficiale della Questura: «Sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite nel Settore Distinti, tutto invariato»

Torino Juve, comunicato ufficiale della Questura per la situazione nel Settore Distinti alla vigilia del derby della Mole

L’attesa per l’attesissimo Derby della Mole si accende anche fuori dal terreno di gioco. Nelle ultime ore, una comunicazione diffusa dal Torino aveva generato confusione e polemiche tra i tifosi in merito alle modalità di ingresso allo stadio, con particolare riferimento alle regole per il settore Distinti. A fare definitiva chiarezza sulla delicata questione è intervenuta direttamente la Questura di Torino, diramando una nota ufficiale per rassicurare i sostenitori e ripristinare le normali disposizioni previste dalla normativa vigente.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le precisazioni della Questura: le regole restano invariate

Attraverso un comunicato perentorio, le forze dell’ordine hanno voluto fare luce sulle indiscrezioni relative a presunte restrizioni per la tifoseria avversaria. La Questura ha specificato che, nel corso delle consuete e rigorose riunioni del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) e durante l’importante tavolo tecnico odierno, le linee guida per la gestione del grande evento sportivo sono state delineate e ribadite con estrema precisione. Il messaggio centrale del comunicato è inequivocabile: l’accesso nei settori è regolamentato dalle norme di legge e pertanto rimane invariato.

Via libera ai colori della squadra ospite

Il punto nevralgico della discordia riguardava la possibilità, per i tifosi della Juventus, di esibire i propri colori in un settore dello stadio considerato promiscuo come i Distinti. Su questo aspetto specifico, le autorità competenti sono state categoriche e trasparenti. È stato chiarito, infatti, che non è stato individuato alcun motivo di ordine e sicurezza pubblica tale da vietare l’accesso con sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite. Un via libera ufficiale che spegne sul nascere le polemiche della vigilia, garantendo il diritto dei sostenitori bianconeri di vivere la stracittadina indossando i propri simboli di appartenenza.

Il vertice in Prefettura con Juventus e Torino

Per chiudere definitivamente la controversia e garantire la massima collaborazione tra le parti coinvolte, la tematica è stata affrontata anche ai massimi livelli istituzionali. La decisione di consentire il normale accesso ai tifosi ospiti è stata infatti ampiamente ribadita nel corso di un incontro straordinario del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il vertice, indetto nel pomeriggio dal Prefetto di Torino, è stato volutamente allargato alle due società interessate, confermando la totale sinergia tra le istituzioni e i club per assicurare che il derby si svolga in un clima di sana rivalità calcistica e totale sicurezza.