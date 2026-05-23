Liga, lotta salvezza senza precedenti: cinque squadre a rischio a 90 minuti dalla fine

Liga, finale di stagione da brividi: sono ben cinque le squadre ancora in corsa per evitare la retrocessione. Tutti gli aggiornamenti

La Liga si prepara a un finale mai visto prima: a una sola giornata dal termine, la lotta salvezza coinvolge ancora cinque squadre, in uno scenario caotico e apertissimo. L’unica formazione già condannata è il Real Oviedo, fermo a 29 punti. Per il resto, dal quindicesimo posto del Levante al diciannovesimo del Maiorca, nessuno può dirsi al sicuro. Due soli punti separano il Levante (42) dal Girona (40), margine minimo che lascia spazio a qualsiasi combinazione negli ultimi novanta minuti.

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La situazione è clamorosa anche perché diverse squadre partite con ambizioni ben più alte si ritrovano ora a un passo dal baratro. In bilico ci sono Maiorca, Girona, Elche, Osasuna e Levante, mentre la penultima giornata ha certificato la salvezza matematica di Siviglia e Deportivo Alavés, complice lo scontro diretto dell’ultimo turno tra Girona ed Elche. Ma il quadro può ancora ribaltarsi: se il Maiorca dovesse vincere e contemporaneamente Levante, Osasuna ed Elche perdessero, quattro squadre chiuderebbero a quota 42 punti.

In questo scenario, a retrocedere sarebbero Osasuna e Maiorca, penalizzate dagli scontri diretti, criterio principale previsto dal regolamento. La Liga si avvia così verso un’ultima giornata ad altissima tensione, con una corsa salvezza che promette emozioni fino all’ultimo secondo.