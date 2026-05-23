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Formazioni ufficiali Bologna Inter: le scelte di Italiano e Chivu per la sfida di Serie A

Published

7 ore ago

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Inter

Formazioni ufficiali Bologna Inter: le scelte di Italiano e Chivu per il match di Serie A, valido per la 38ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Fiorentina Atalanta, sfida valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A 2025/26. Ecco le scelte di Italiano e Chivu.

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In attesa del calcio d’inizio, sono state diramate le decisioni tattiche definitive prese dai due allenatori per questo finale di stagione. Ecco i ventidue protagonisti che scenderanno sul prato verde dal primo minuto:

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FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Helland, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Douf, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

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