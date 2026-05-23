Bologna News
Formazioni ufficiali Bologna Inter: le scelte di Italiano e Chivu per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Bologna Inter: le scelte di Italiano e Chivu per il match di Serie A, valido per la 38ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Fiorentina Atalanta, sfida valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A 2025/26. Ecco le scelte di Italiano e Chivu.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Le scelte degli allenatori: le formazioni ufficiali
In attesa del calcio d’inizio, sono state diramate le decisioni tattiche definitive prese dai due allenatori per questo finale di stagione. Ecco i ventidue protagonisti che scenderanno sul prato verde dal primo minuto:
FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Helland, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Douf, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu
Ultimissime
video
Pastore in esclusiva a Milannews24: «Il Milan non si può permettere di cambiare tutto di nuovo. Champions? Credo che la classifica rimarrà quella attuale»
Giuseppe Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Milannews24: le sue dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni Il giornalista Giuseppe...