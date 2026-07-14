Calciomercato Torino, ecco il nuovo portiere: fatta per l’arrivo di Mascardi, cifre e dettagli dell’affare

Calciomercato Torino, è fatta per Diego Mascardi dallo Spezia. Le cifre e i dettagli dell’affare

Il Torino guarda con lungimiranza al futuro e si prepara a blindare la propria porta con un innesto di grande prospettiva. È infatti ormai in dirittura d’arrivo, giunta ai dettagli finali secondo Di Marzio, la trattativa di calciomercato destinata a portare in maglia granata Diego Mascardi. Il giovanissimo estremo difensore, classe 2006, attualmente di proprietà dello Spezia, rappresenta un investimento strategico fortemente voluto dalla dirigenza piemontese per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama calcistico giovanile italiano.

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Le cifre dell’affare Mascardi: accordo totale con lo Spezia

Le diplomazie dei due club hanno lavorato intensamente nelle ultime ore per limare le distanze e definire l’operazione. Le parti stanno attualmente sbrigando le ultime formalità burocratiche prima di dare il via libera definitivo alla tanto attesa fumata bianca.

L’operazione si concretizzerà con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Dal punto di vista economico, l’intesa totale tra il Torino e lo Spezia è stata raggiunta sulla base di una parte fissa pari a 1,5 milioni di euro più bonus. Si tratta di un ottimo compromesso finanziario per i granata, abili nel limare le pretese iniziali del club ligure, che per privarsi del proprio gioiello partiva da una richiesta di circa 2 milioni di euro.

Il programma del giocatore: visite mediche e firma

Con la macchina organizzativa del club granata già pienamente operativa, il cronoprogramma per lo sbarco del giocatore sotto la Mole è stato delineato nei minimi particolari:

Domani (mercoledì): Il giovane portiere è atteso in città per sottoporsi alla prima parte delle visite mediche di rito , passaggio fondamentale prima dell’idoneità sportiva.

Il giovane portiere è per sottoporsi alla prima parte delle , passaggio fondamentale prima dell’idoneità sportiva. Giovedì: Una volta completati i test clinici, si procederà con le firme sui contratti che sanciranno ufficialmente l’inizio dell’avventura di Mascardi all’ombra della Mole.

Un investimento per la crescita del club

Con l’acquisizione di Diego Mascardi, la società granata conferma la propria vocazione orientata alla ricerca e alla valorizzazione dei migliori talenti del calcio nazionale. Il portiere classe 2006 andrà a impreziosire il pacchetto dei portieri a disposizione del club, garantendo allo staff tecnico un elemento di sicuro affidamento su cui lavorare a medio e lungo termine per la prima squadra.