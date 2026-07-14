Calciomercato Frosinone, svolta improvvisa per la porta: in arrivo Desplanches dal Palermo! Ultimissime

Calciomercato Frosinone, accordo in chiusura per Sebastian Desplanches dal Palermo! Ultimi sviluppi della trattativa

Il Frosinone, neopromosso nel campionato di Serie A, si conferma come una delle società più attive e dinamiche di questa sessione estiva di calciomercato. La dirigenza ciociara sta lavorando intensamente per allestire una rosa competitiva e strutturata, capace di lottare per l’obiettivo salvezza nel massimo campionato italiano. Dopo aver definito un importante colpo a centrocampo, il club laziale è ora pronto a chiudere un’operazione a sorpresa per blindare la propria porta con uno dei migliori talenti del calcio italiano.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La sorpresa per la porta: accordo per Sebastiano Desplanches

La novità più rilevante delle ultime ore riguarda il pacchetto dei portieri. A sorpresa, secondo Gianluca Di Marzio, il Frosinone è infatti in dirittura d’arrivo per l’acquisto di Sebastiano Desplanches, promettente estremo difensore classe 2003 di proprietà del Palermo e pilastro della Nazionale Under-21 italiana.

La trattativa tra i due club è ormai alle battute finali e l’affare si concretizzerà sulla base di un prestito. Per il giovane portiere, messosi in luce a livello internazionale per le sue straordinarie doti fisiche e la reattività tra i pali, si profila un’opportunità d’oro per misurarsi con continuità con le pressioni e gli stimoli della Serie A, proseguendo un percorso di crescita che lo vede da tempo nel mirino dei grandi club.

La linea verde del Frosinone: dopo El Azzouzi, ecco il nuovo portiere

L’innesto di Desplanches si inserisce in una strategia societaria chiara, mirata a coniugare gioventù e qualità tecnica. Soltanto nella giornata di ieri, il Frosinone aveva infatti annunciato l’ufficialità di El Azzouzi, colpo prezioso che va a rinforzare la linea mediana della squadra.

L’arrivo del centrocampista e il contestuale sbarco del giovane portiere ex Palermo confermano la volontà dell’area tecnica di puntare su profili affamati, di grande prospettiva e pronti a dare battaglia su ogni campo. La dirigenza vuole regalare all’allenatore un mix perfetto tra elementi di esperienza e giovani di sicuro avvenire.

Un progetto lungimirante per la permanenza in Serie A

L’imminente chiusura dell’affare Desplanches testimonia la lungimiranza del progetto del Frosinone. Assicurarsi le prestazioni del portiere dell’Under-21 rappresenta un eccellente biglietto da visita per il club, che lancia così un segnale forte alle dirette concorrenti per la salvezza. Con una difesa che si preannuncia giovane e dinamica, i ciociari si preparano ad affrontare il prossimo campionato di Serie A con entusiasmo, solidità e una forte identità verde.