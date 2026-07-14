Bologna, Tedesco allo scoperto: «Il rinnovo di Orsolini è diventato una telenovela…Sul futuro di Lucumì, Castro e Rowe dico questo»

Bologna, Domenico Tedesco ha parlato così dei temi più caldi di calciomercato. Le sue dichiarazioni

Il nuovo corso del Bologna ha ufficialmente mosso i primi passi sul rettangolo verde di Valles. Davanti a una bella cornice di circa trecento sostenitori rossoblù, la formazione emiliana ha sostenuto la prima seduta di allenamento sotto la guida del neo tecnico Domenico Tedesco. Al termine del lavoro sul campo, l’allenatore ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù, affrontando a viso aperto i temi più caldi del calciomercato estivo e soffermandosi in particolare sul futuro di Riccardo Orsolini e Jhon Lucumì.

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Il rinnovo di Orsolini: filtra grande ottimismo

Il vero snodo cruciale per le ambizioni offensive del club riguarda il prolungamento contrattuale di Riccardo Orsolini. Su questo delicato fronte, l’allenatore ha voluto mandare un chiaro messaggio distensivo per allontanare le voci di un possibile strappo tra le parti: «Questa situazione è ormai diventata una sorta di telenovela stagionale».

Nonostante le lungaggini della trattativa, l’allenatore ha ribadito la centralità del calciatore nel suo progetto tattico, sbilanciandosi positivamente sulla buona riuscita dell’operazione a stretto giro: «Personalmente tengo tantissimo al ragazzo e sono in attesa di ricevere buone nuove a breve. Nutro la massima fiducia sul fatto che riusciremo a trovare la quadratura del cerchio».

Le strategie di mercato e il destino di Lucumì

Tedesco si è poi proiettato sulle dinamiche generali delle trattative, fisiologicamente rallentate in questa sessione estiva dagli impegni legati all’anno del Mondiale. Di fronte all’eventualità di dover rinunciare ad alcuni pezzi da novanta della rosa (come Rowe, Castro o lo stesso Lucumì), il tecnico ha confermato di essere in totale sintonia con le linee guida stabilite dalla dirigenza: «Conosco bene le necessità del club e loro conoscono le mie. C’è sempre stata massima trasparenza sugli scenari futuri, ed è per questo che ho accettato la panchina».

Un’apertura consapevole e professionale di fronte a possibili cessioni eccellenti, frenata però da una netta precisazione sul forte difensore centrale colombiano: «In questo momento, comunque, fa parte a tutti gli effetti della nostra rosa».

Il nodo Remo Freuler

In chiusura, resta da decifrare la posizione di Remo Freuler, formalmente svincolato dallo scorso 30 giugno. Sebbene il centrocampista svizzero non sia più sotto contratto, il canale di comunicazione con la dirigenza del Bologna, e in particolare con il direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori, rimane aperto e improntato alla cordialità, lasciando intravedere la possibilità di sviluppi positivi nelle prossime settimane per un eventuale ritorno in rossoblù.