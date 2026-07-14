I nuovi eroi dell’Inghilterra: Burn, Spence e Henderson. E Bellingham viene paragonato a Gascoigne di Italia ’90

L’Inghilterra ha trovato in Burn, Spence e Henderson dei nuovi eroi. L’analisi su quanto sta facendo la Nazionale ai Mondiali 2026

La Coppa del Mondo si conferma lo scenario perfetto in cui si forgiano le leggende del calcio, ma è anche il luogo in cui nascono inattesi idoli popolari. La spedizione calcistica di questa stagione sta regalando all’Inghilterra non solo conferme sul talento dei suoi fuoriclasse, ma anche una nuova e affascinante generazione di eroi di culto cresciuti all’ombra dei riflettori principali. Tre figure in particolare, profondamente radicate nel tessuto geografico e sociale inglese, hanno conquistato il cuore del paese secondo The Telegraph.

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I “cult heroes”: l’impatto straordinario dei comprimari

Mentre la pressione maggiore grava sulle spalle delle stelle più acclamate, la nazione ha sviluppato una vera e propria simpatia per quei calciatori che hanno ricoperto ruoli di secondo piano nel corso del Mondiale. Nonostante il minutaggio ridotto, questi atleti sono comunque riusciti a farsi benvolere e ad entrare nelle grazie di tutto il paese.

Il simbolo di questo fenomeno è indubbiamente Dan Burn. Il difensore si è guadagnato l’affetto incondizionato dei sostenitori dei Tre Leoni grazie a una dote difensiva tanto semplice quanto preziosa. La straordinaria abilità di Dan Burn nel liberare l’area di rigore contro la Norvegia respingendo di testa ogni situazione di pericolo ha entusiasmato i tifosi inglesi

Insieme alla concretezza di Burn, il terzetto di idoli alternativi, capaci di incarnare lo spirito di sacrificio più puro della nazionale, è completato da altri due protagonisti: Djed Spence (terzino che interessa all’Inter), la cui apparizione contro la Norvegia ha fatto tale impressione che un tifoso dell’Inghilterra ha scritto una canzone in suo onore, sul ritmo di Total Eclipse of the Heart; Jordan Henderson, infortunatosi al braccio per un’esultanza, che è diventato un meme, un portafortuna, un trascinatore vero e proprio, pur non avendo giocato neanche un minuto.

La consacrazione di Jude Bellingham tra i giganti della storia

Se i comprimari conquistano l’affetto con la grinta, il torneo consacra definitivamente i grandi talenti a livello globale. L’esempio più evidente è quello di Jude Bellingham, autore di un Mondiale strabiliante che lo ha elevato allo status di superstar assoluta. Nell’ultimo mese, il giovane talento inglese ha fatto incetta di riconoscimenti, collezionando ben quattro premi come migliore in campo (“player-of-the-match”). Le sue prestazioni straordinarie hanno spinto addetti ai lavori e tifosi a un paragone a dir poco illustre. L’impatto devastante di Bellingham sul Mondiale viene infatti accostato a quello leggendario di Paul Gascoigne durante le storiche notti di Italia ’90, l’evento che segnò un’epoca per tutto il movimento calcistico oltremanica.