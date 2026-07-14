Inter, salta Khalaili per l’idoneità sportiva: parte la caccia al sostituto

Il no del Coni blocca l’arrivo dell’israeliano. I nerazzurri sfogliano la margherita: piacciono Doué, Molina e Spence

Il calciomercato dell’Inter deve fare i conti con un durissimo contrattempo medico e burocratico. L’affare per portare a Milano Anan Khalaili, il ventunenne esterno israeliano designato come erede di Denzel Dumfries, è ufficialmente sfumato. Il giocatore non ha infatti superato le approfondite visite mediche necessarie per ottenere l’idoneità sportiva in Italia. L’Inter era pronta a investire ben 25 milioni di euro sul talento dell’Union Saint-Gilloise, club in cui il ragazzo farà ora ritorno.

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A confermare lo stop è stato il presidente Giuseppe Marotta in conferenza stampa: «Avevamo negoziato il suo arrivo, ma non ha superato la visita di idoneità. Non posso addentrarmi per questioni di privacy, in Italia la legge sulla salute è molto severa».

Il giocatore ha rotto il silenzio sui social con un pizzico di polemica, citando un significativo versetto del Corano (Sura 2, Al-Baqara, versetto 216): «Può darsi che odiate qualcosa, mentre è un bene per voi; e può darsi che amiate qualcosa, mentre è un male per voi».

Le alternative per la fascia destra di Chivu

Dopo la beffa legata a Palestra, lo stop di Khalaili complica maledettamente i piani dell’Inter per la corsia destra. La dirigenza si trova costretta a correre ai ripari per trovare un profilo che sposi le esigenze tattiche del tecnico Cristian Chivu. La Gazzetta dello Sport scrive che al momento, sul tavolo del direttore sportivo Piero Ausilio ci sono tre nomi caldi:

Guela Doué (23 anni) . Di proprietà dello Strasburgo, è il preferito della dirigenza. La trattativa è però complessa poiché il club francese fa muro e la valutazione supera ampiamente i 30 milioni di euro.

. Di proprietà dello Strasburgo, è il preferito della dirigenza. La trattativa è però complessa poiché il club francese fa muro e la valutazione supera ampiamente i 30 milioni di euro. Nahuel Molina (28 anni). L’esterno dell’Atletico Madrid è un profilo d’esperienza. Dotato di ottima spinta offensiva, è stato proposto a più riprese ma senza mai sbloccare una vera trattativa.

L’esterno dell’Atletico Madrid è un profilo d’esperienza. Dotato di ottima spinta offensiva, è stato proposto a più riprese ma senza mai sbloccare una vera trattativa. Djed Spence (25 anni). Vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi al Genoa, l’inglese è di proprietà del Tottenham, dove ha collezionato 44 presenze e 2 gol nella stagione 2025-26. La valutazione degli Spurs è alta, ma il gradimento in casa nerazzurra è forte.