Simeone carica il Torino, leadership e gol per Abate: il Cholito guida il ritiro granata

Giovanni Simeone trascina il Torino in questo inizio di ritiro estivo, il nuovo corso parte dalla sua energia

Il Torino di Ignazio Abate ha iniziato il ritiro di Pinzolo nel segno dell’entusiasmo e della fatica. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la prima giornata in Val Rendena è stata caratterizzata da temperature alte, lavoro intenso e subito tanta corsa. In prima fila, davanti al gruppo, c’era Giovanni Simeone.

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Il Cholito ha dato immediatamente un segnale forte: spinta, resistenza, sacrificio e atteggiamento da leader. Nella prima seduta del ritiro, l’attaccante argentino si è messo in evidenza per applicazione e spirito, confermando il ruolo centrale che avrà nel nuovo progetto tecnico granata.

Dopo il lavoro mattutino, il gruppo ha trovato refrigerio nel torrente Sarca, vicino al centro sportivo Pineta, quartier generale del Torino in Trentino. Ma il messaggio è già chiaro: Abate non farà sconti e vuole una squadra pronta, intensa e competitiva.

Simeone Torino, una nuova stagione da leader

Per Simeone questa è una partenza diversa rispetto a un anno fa. La scorsa estate il suo arrivo al Torino era maturato a ritiro già concluso, mentre ora il classe 1995 può vivere l’intera preparazione dal primo giorno con i compagni.

Accanto a lui c’è spesso Duvan Zapata, capitano e altro punto fermo del gruppo. Insieme a Nikola Vlasic, che si unirà alla squadra dopo le vacanze post Mondiale, rappresentano il nucleo di maggiore esperienza e qualità del nuovo Torino.

Il Cholito non sarà soltanto un riferimento offensivo. Per Abate dovrà essere anche una guida nello spogliatoio, soprattutto in una rosa ricca di giovani. Gol, carisma e valori: sono questi gli aspetti che il tecnico granata si aspetta da lui.

Simeone Torino, Petrachi racconta l’entusiasmo del Cholito

A spiegare il momento vissuto dall’attaccante argentino è stato anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi, intervenuto nel giorno della presentazione di Abate.

«Entusiasmo», è il concetto chiave. «Giovanni ha avuto un po’ di nostalgia di casa, poi gli abbiamo fatto capire che è ancora giovane per rientrare in Argentina. Lui ha capito ed è entusiasta del Toro».

Un entusiasmo che Simeone sta mostrando sia sul campo sia nella vita quotidiana del gruppo, tra allenamenti, momenti in hotel e attenzione al Mondiale, dove l’Argentina resta naturalmente al centro dei suoi pensieri.

Simeone Torino, Abate riparte dal Cholito

Nel nuovo Torino, Simeone è già uno dei punti cardinali. Abate gli ha parlato a lungo e lo considera una certezza assoluta per identità, mentalità e peso tecnico.

La stagione granata parte quindi anche dalla sua leadership. Il Cholito è chiamato a trascinare il gruppo, aiutare i più giovani e dare continuità in zona gol. Il ritiro è appena iniziato, ma Simeone è già davanti a tutti.