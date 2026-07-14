Mercato Roma, assalto agli esterni: Garnacho, Moreira e Summerville nel mirino

Mercato Roma, restyling offensivo attorno a Malen: i giallorossi alla ricerca di più colpi sulle corsie offensive

La Roma prepara un profondo restyling del reparto offensivo. L’idea della dirigenza giallorossa è costruire un attacco più rapido, tecnico e imprevedibile attorno a Donyell Malen, considerato uno dei punti fermi del nuovo progetto.

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Come riportato da Fabrizio Romano, il club della Capitale sta lavorando per inserire almeno due esterni offensivi. Il primo nome resta quello di Alejandro Garnacho, ma la Roma continua a monitorare anche altre piste internazionali. Nel frattempo è sfumato definitivamente Mason Greenwood, ormai destinato al Fenerbahce, club pronto a garantirgli un contratto da 40 milioni di euro in quattro anni.

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Roma mercato, Summerville torna d’attualità

Tra i profili seguiti c’è anche Crysencio Summerville, esterno olandese del West Ham, reduce da un buon Mondiale con l’Olanda. Il suo nome è tornato d’attualità anche per motivi di mercato legati agli intermediari: l’agente è lo stesso di Danilho Doekhi, difensore arrivato alla Lazio, e i colloqui nella Capitale sono proseguiti proprio in queste ore.

La Roma incontrerà oggi gli agenti di Summerville, già presenti in città. L’operazione, però, resta molto onerosa. Il West Ham valuta l’ala olandese circa 50 milioni di sterline, cifra considerata alta e non semplice da raggiungere per il club giallorosso.

Roma mercato, Moreira resta una pista viva

Parallelamente resta aperto anche il dossier Diego Moreira. Jorge Mendes è in contatto costante con la Roma, che avrebbe dato disponibilità a spingersi fino a 35 milioni di euro per provare a chiudere l’operazione.

Lo Strasburgo, però, chiede una cifra superiore e al momento non apre a sconti significativi. Per questo la pista Moreira resta viva, ma complicata, inserita in un quadro più ampio di valutazioni offensive.

Roma mercato, Garnacho è il binario principale

Il nome più caldo continua a essere quello di Alejandro Garnacho. La Roma avrebbe già presentato due offerte e può contare sull’apertura totale del giocatore, finito fuori rosa dopo l’arrivo del nuovo tecnico Xabi Alonso.

Il nodo principale riguarda la formula. Il Chelsea chiede una cessione a titolo definitivo da circa 50 milioni di euro, mentre la Roma lavora per impostare l’affare in prestito con diritto di riscatto o con condizioni più favorevoli.

La pista Garnacho viaggia dunque su un ‘binario’ a parte rispetto a Moreira, Summerville e agli altri nomi seguiti. La Roma vuole accelerare, ma dovrà trovare la formula giusta per completare il nuovo attacco.