Calciomercato Roma, caccia all’esterno offensivo: prima offerta per Garnacho, contatti per Diego Moreira e Summerville. Cosa sta succedendo

Calciomercato Roma: novità su Garnacho, Diego Moreira e Summerville. Quali sono gli ultimissimi sviluppi

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo e in casa Roma le grandi manovre si concentrano principalmente sulla linea dei trequartisti. La priorità assoluta individuata dalla dirigenza giallorossa e dallo staff tecnico per la prossima stagione riguarda l’acquisto di un nuovo esterno offensivo. Questo innesto viene considerato un tassello essenziale e non più rimandabile per elevare il tasso tecnico della rosa e garantire maggiore imprevedibilità e gol alla manovra d’attacco.

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La suggestione Alejandro Garnacho: cifre e dettagli della proposta

Tra i profili più affascinanti finiti sotto la lente d’ingrandimento spicca il nome dell’argentino Alejandro Garnacho. Secondo Gianluca Di Marzio, per l’esterno d’attacco la dirigenza della Roma ha già mosso passi concreti presentando una proposta ufficiale ben strutturata.

L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Questa opzione d’acquisto, secondo gli accordi in via di definizione, potrebbe tramutarsi in un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e traguardi sportivi prestabiliti nel corso dell’anno.

L’offerta per Diego Moreira e la pista francese

Garnacho non è l’unico nome caldo sul taccuino dei giallorossi. La Roma sta portando avanti parallelamente altre trattative di spessore per non farsi trovare impreparata. Come emerso nelle ultime ore, il club ha già formalizzato un’offerta concreta per Diego Moreira, giovane e guizzante ala attualmente in forza allo Strasburgo.

Il calciatore portoghese, dotato di grande accelerazione e abilità nell’uno contro uno, rappresenta una seconda opzione ideale per ringiovanire il reparto e garantire freschezza atletica sulle corsie laterali.

Nuovi contatti per Summerville e l’idea Tzolis

La lista dei desideri della Roma si arricchisce di altri elementi di caratura internazionale. Si registrano infatti nuovi contatti per Crysencio Summerville, esterno olandese che riscuote grandissimi consensi all’interno dell’ambiente capitolino per le sue doti di inserimento e per la sua incisività sotto porta.

Sullo sfondo, ma non meno importante, rimane viva anche la candidatura del greco Chrīstos Tzolīs, un’altra opzione di qualità monitorata con grande attenzione per completare una vera e propria rivoluzione sulle fasce. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale di questi obiettivi calcherà il prato dell’Olimpico.