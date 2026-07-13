Ravaglia lascia il Bologna: addio vicino per il portiere, accordo trovato con il Watford! Dettagli e formula dell’operazione

Federico Ravaglia al passo d’addio con il Bologna: il Watford ha raggiunto un accordo con il portiere, ecco tutti i dettagli

Le strade del Bologna e di Federico Ravaglia sembrano ormai destinate a separarsi in questa sessione di calciomercato. La compagine rossoblù è infatti a un passo dal definire la partenza del proprio portiere, promesso sposo del Watford. La società inglese, militante in Championship, ha trovato un’intesa di massima con i vertici emiliani e i due club sono ora impegnati a limare gli ultimi dettagli burocratici per decretare il definitivo trasferimento del classe 1999 oltremanica. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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I dettagli dell’operazione: prestito e obbligo condizionato

I negoziati tra le due società si sono sviluppati rapidamente sulla base di una struttura contrattuale ben precisa. L’affare si concretizzerà attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Tuttavia, l’accordo prevede una clausola specifica che trasformerà il diritto in obbligo di riscatto qualora la compagine britannica riesca a conquistare la tanto desiderata promozione in Premier League al termine della stagione. Questa soluzione consente al Watford di inserire in rosa un estremo difensore affidabile senza appesantire eccessivamente il bilancio immediato, legando l’investimento definitivo al raggiungimento del massimo traguardo sportivo.

Colonia italiana a Vicarage Road: Dionisi e Bove attendono Ravaglia

Per il portiere cresciuto nel vivaio felsineo, l’adattamento nel calcio d’oltremanica sarà agevolato dalla presenza di connazionali all’interno del club inglese. Ad attendere Ravaglia a Vicarage Road ci sarà infatti il centrocampista Edoardo Bove, trasferitosi in Inghilterra durante la sessione di mercato dello scorso gennaio.

La guida tecnica della squadra è inoltre affidata ad Alessio Dionisi, tecnico che ha scelto di misurarsi con la sua prima esperienza internazionale accettando l’ambizioso progetto della proprietà dei Pozzo. L’arrivo del portiere andrà quindi a rinforzare un nucleo azzurro pronto a fare la differenza nella seconda divisione inglese.

Gli scenari per il Bologna e la crescita del portiere

Nel corso della sua avventura in Emilia, Federico Ravaglia si è dimostrato un elemento estremamente prezioso all’interno dello spogliatoio, facendosi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa per far rifiatare il titolare. La sua partenza spingerà ora la dirigenza del Bologna a cercare un nuovo profilo sul mercato per ricoprire il ruolo di vice-Skorupski.

Al contempo, per il ventiseienne bolognese si presenta un’opportunità straordinaria per mettersi in mostra in un campionato logorante e competitivo come la Championship, con l’obiettivo di riportare una piazza storica nel gotha del calcio inglese.