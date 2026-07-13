Calciomercato Lecce, colpo a parametro zero: vicino Hysaj! I dettagli dell’operazione a sorpresa

Calciomercato Lecce, Elsad Hysaj è vicino a diventare un nuovo giocatore dei salentini. Colpo a zero, tutti i dettagli

Il Lecce punta a rinforzare la propria linea difensiva con un innesto di assoluta esperienza e affidabilità per il campionato di Serie A. La dirigenza del club pugliese si è mossa con decisione su Elseid Hysaj, esperto terzino destro attualmente libero da vincoli contrattuali dopo la naturale scadenza del suo accordo con la Lazio. I salentini hanno individuato nel calciatore albanese il profilo ideale per coprire la corsia laterale, e in queste ore sono già in corso fitti contatti tra le parti per cercare di raggiungere un’intesa definitiva. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Il bilancio dell’avventura in biancoceleste

Il difensore classe 1994 ha da poco concluso una parentesi molto significativa della propria carriera sportiva nella Capitale. Hysaj ha infatti salutato la sponda biancoceleste di Roma dopo aver vissuto ben cinque stagioni consecutive a Formello. Arrivato nell’estate del 2021, il laterale ha rappresentato per anni una risorsa tattica fondamentale grazie alla sua spiccata duttilità, che gli ha permesso di agire con disinvoltura su entrambe le fasce difensive.

Durante il suo quinquennio con la maglia della Lazio, il calciatore ha collezionato complessivamente 131 presenze, arricchite da 2 gol e 4 assist per i compagni di squadra. Tuttavia, lo scenario è mutato radicalmente nel corso dell’ultima stagione, dove il suo impiego è stato drasticamente ridimensionato dalle scelte di Sarri. Nell’ultimo campionato, infatti, Hysaj ha calcato il rettangolo verde in sole cinque occasioni in Serie A, un minutaggio ridotto che lo ha spinto, alla scadenza naturale del contratto, a cercare una nuova sfida professionale per rilanciarsi ad alti livelli.

Le prospettive tattiche nello scacchiere del Lecce

L’eventuale sbarco nel Salento consentirebbe a Hysaj di rimanere nel massimo campionato italiano, un palcoscenico che conosce alla perfezione dopo i lunghi trascorsi tra Empoli, Napoli e Lazio. Per il Lecce si tratterebbe di un’operazione strategica di grande valore: l’acquisizione di un elemento a parametro zero con un tale bagaglio di presenze internazionali garantirebbe un immediato salto di qualità sotto il profilo del carisma e della gestione dei momenti delicati della stagione.

I dialoghi tra l’entourage del terzino e l’area tecnica giallorossa proseguono per valutare la fattibilità dell’affare, con particolare attenzione alle cifre legate all’ingaggio. Se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro economico, il club salentino metterà a segno un colpo di mercato di grande spessore per blindare la corsia di destra.