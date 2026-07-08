“Ma che Mondiale hai visto?”: il commento LIVE degli ottavi dei Mondiali 2026 su CalcioNews24

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 sono ormai in archivio e ora i riflettori si spostano sull’analisi. È LIVE il dopo‑gare sui canali YouTube, Instagram, Facebook e Twitch di Juventusnews24, insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Marco Baridon, Andrea Bargione, Giuseppe Colicchia e Francesco Calabrò per commentare tutto ciò che è accaduto nella fase ad eliminazione diretta della competizione.

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Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che sono stati i match giocato dalle nazionali al Mondiale! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi.