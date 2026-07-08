Allarme Norvegia, focolaio di virus prima del quarto ai Mondiali con l’Inghilterra! Cosa sta succedendo

Norvegia vittima di focolaio di virus prima dei quarti di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra! La ricostruzione

La marcia trionfale della Norvegia ai Mondiali 2026 rischia di subire una brusca e inaspettata frenata a causa di un avversario invisibile. In attesa del match contro l’Inghilterra, valevole per i quarti di finale dei campionati del mondo, la selezione scandinava si trova a fare i conti con un’improvvisa emergenza medica interna. Un virus influenzale ha infatti colpito duramente lo spogliatoio, mettendo ko mezza squadra con sintomi debilitanti quali febbre, tosse, spossatezza e mal di pancia. Una situazione di massima allerta confermata direttamente dal commissario tecnico Stale Solbakken, il quale ha ammesso la gravità del momento spiegando: “Diversi giocatori hanno la tosse, con un po’ di raucedine“.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Solbakken colpito dal virus: nessun festeggiamento dopo il Brasile

Lo stesso selezionatore della nazionale nordica è alle prese con una brutta influenza, che gli ha impedito di godersi appieno il traguardo più importante della storia recente del suo Paese. Dopo aver centrato lo storico successo agli ottavi contro il Brasile, l’allenatore non ha avuto le forze fisiche per celebrare l’impresa insieme al gruppo.

Lo sfogo di Solbakken fotografa perfettamente il clima di stanchezza che si respira nel ritiro: “Ho lasciato che fosse lo staff a celebrare la vittoria. Ero troppo stanco, sono andato a letto, ho rivisto la partita, risposto a qualche messaggio. Ho dormito pochissimo e malissimo“. La priorità assoluta per l’ambiente scandinavo è ora quella di favorire il recupero immediato degli elementi contagiati, in vista di una sfida ravvicinata che vale un posto tra le prime quattro selezioni del pianeta.

I giocatori coinvolti: ansia per Pedersen e Strand Larsen

Come riferisce il quotidiano Repubblica, lo staff sanitario norvegese sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione clinica di alcuni elementi chiave. Tra i giocatori seguiti con maggiore cura c’è Marcus Holmgren Pedersen, terzino di proprietà del Torino, che è stato costretto a saltare la gara contro i verdeoro proprio a causa del malanno. Prima del difensore granata, anche il centravanti Jorgen Strand Larsen era rimasto fermo per colpa della febbre.

Analizzando l’origine del contagio, il CT Solbakken ha individuato i fattori scatenanti nelle continue trasferte logistiche richieste dal torneo iridato: “l’aria condizionata, gli aeroporti, gli spogliato. Con tutti questi spostamenti è normale che succedano certe cose. Siamo più di cinquanta persone e abbiamo viaggiato tanto“. La corsa contro il tempo per presentarsi in condizioni accettabili contro gli inglesi è ufficialmente cominciata.