Gianluca Gaetano all’Atalanta, accordo ormai chiuso: 12 milioni più 2 di bonus e visite mediche domani

L’Atalanta è pronta a chiudere il primo colpo del suo mercato estivo: Gianluca Gaetano diventerà un nuovo giocatore nerazzurro. Il club bergamasco ha raggiunto l’accordo con il Cagliari per il trasferimento del centrocampista offensivo classe 2000, individuato come uno dei profili più adatti per il progetto tecnico di Maurizio Sarri.

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Accordo definito: cifre e dettagli dell’operazione

L’intesa tra le società è totale:

12 milioni di euro di parte fissa;

di parte fissa; 2 milioni di bonus legati a obiettivi.

Le visite mediche sono già state programmate per giovedì 9 luglio, passo formale che precederà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale.

Un giocatore scelto da tutto il club

Gaetano è stato un obiettivo condiviso da tutte le componenti dell’Atalanta: dirigenza, area tecnica e staff di Sarri. Il club si è mosso con decisione, trattando da big e individuando nel centrocampista il primo rinforzo ideale per inaugurare il nuovo corso dell’allenatore.

La sua duttilità, la capacità di giocare tra le linee e la crescita mostrata negli ultimi mesi hanno convinto l’Atalanta a puntare su di lui come primo tassello del mercato estivo.