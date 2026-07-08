Asp Jensen, intesa Bayern Monaco Deportivo: gli spagnoli accelerano per strappare il sì del danese

Il Deportivo La Coruña ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Jonathan Asp Jensen, uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Il classe 2006 ha già espresso apertura verso la Liga e il club galiziano sta accelerando per definire anche l’intesa con il giocatore, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.

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Nonostante ciò, la priorità del giovane danese resta la Lazio, che nei giorni scorsi ha avanzato una proposta formale ai bavaresi per un prestito con diritto di riscatto. Un’idea che, però, non ha trovato apertura: il Bayern continua a opporsi, intenzionato a monetizzare attraverso una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con obbligo garantito.

Jensen arriva da una stagione di grande crescita con il Grasshopper, dove ha collezionato 33 presenze nella Super League svizzera, segnando 8 gol e fornendo 6 assist. Numeri che confermano la sua capacità di incidere in diversi contesti e che hanno attirato l’attenzione di numerosi club europei. Cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, Jensen è poi esploso nelle giovanili del Bayern, dove ha affinato tecnica, visione di gioco e capacità di rifinitura.

Il nodo Lazio

La Lazio ha individuato Jensen come uno dei profili ideali per il nuovo progetto tecnico e ha già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, che vede nei biancocelesti la destinazione preferita per proseguire la sua crescita. A mancare è però l’intesa tra i club: il Bayern non intende accettare formule che non garantiscano un ritorno economico immediato e questo sta rallentando la trattativa. Nel frattempo, il Deportivo prova a sfruttare la situazione, forte dell’accordo già raggiunto con i tedeschi e della volontà di chiudere rapidamente.