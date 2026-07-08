Greenwood, il Fenerbahçe tenta l’affondo decisivo: Roma e Atletico Madrid ora inseguono l’obiettivo. Le ultimissime

Mason Greenwood è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. La stagione straordinaria vissuta con il Marsiglia — 44 presenze, 26 gol e 11 assist — ha riacceso l’interesse dei top club europei per l’attaccante inglese classe 2001.

La Roma segue il profilo da tempo, ma non ha mai presentato un’offerta ufficiale all’OM, preferendo prendersi margine per valutare la sostenibilità economica dell’operazione. All’estero, invece, l’Atletico Madrid ha mantenuto vivo il pressing, mentre il Fenerbahçe nelle ultime ore sta provando a bruciare la concorrenza.

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La situazione: Roma frenata dai costi

La Roma aveva iniziato a muoversi per capire se approfondire la trattativa, valutando una possibile offerta. I costi, però, sono rimasti altissimi:

ingaggio molto elevato per il giocatore;

richiesta dell’OM ferma a 50 milioni di euro.

Una cifra che il Marsiglia non intende abbassare, anche perché il Manchester United incasserebbe il 40% dell’eventuale vendita, rendendo l’operazione complessivamente onerosa. L’Atletico Madrid, dal canto suo, deve prima completare alcune uscite nel reparto offensivo prima di affondare il colpo, Julian Álvarez escluso.

Il Fenerbahçe prova il sorpasso

In questo momento di stand-by, il Fenerbahçe sta cercando di capitalizzare il vantaggio acquisito nelle scorse settimane. Il club turco aveva già individuato Greenwood come obiettivo prioritario durante la campagna elettorale del candidato alla presidenza — poi sconfitto — e negli ultimi giorni ha intensificato i contatti sia con il giocatore sia con il Marsiglia.

L’obiettivo è chiaro: trovare l’intesa finale e anticipare Roma e Atletico, assicurandosi uno dei talenti più esplosivi dell’ultima stagione europea.



