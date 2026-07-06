Ultimo in concerto all’Allianz Stadium: i tifosi della Juventus non hanno capito questa cosa – VIDEO di Chiara Aleati

Concerto di Ultimo all’Allianz Stadium: i tifosi della Juventus criticano ma devono capire questo – Analisi VIDEO di Chiara Aleati

Il recente annuncio del concerto di Ultimo all’Allianz Stadium ha inaspettatamente scatenato un acceso dibattito sui social tra i tifosi della Juventus. Una parte della tifoseria bianconera ha infatti espresso un forte dissenso riguardo all’utilizzo extra-calcistico dell’impianto durante la pausa estiva 2027. Sulla complessa questione è intervenuta con decisione la giornalista Chiara Aleati, manifestando un netto disappunto nei confronti delle contestazioni ricevute e difendendo apertamente le scelte strategiche attuate dal club piemontese.

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L’affondo di Aleati: “Non si parla di gestione sportiva o mercato”

La giornalista ha analizzato la situazione sottolineando la distanza tra le normali dinamiche calcistiche e una pura operazione di intrattenimento commerciale, che non va a intaccare il budget o le decisioni della dirigenza sul campo.

La giornalista ha infatti dichiarato in modo diretto: «Ma perché a una parte dei tifosi della Juventus non va mai bene nulla? Questa è una domanda che io mi faccio da un po’ di tempo, ma che quest’oggi mi sono fatta ancora in maniera più importante, perché qua non si parla di dirigenza, non si parla di mercato, non si parla di soldi spesi in un modo piuttosto che in un altro, non si parla di contratti fatti a giocatori con cifre esorbitanti o giovani ceduti troppo presto o a cifre troppo basse rispetto a quelle che erano le aspettative. Qua si parla di tutt’altro.

La Juventus già quest’anno è stata protagonista della stagione estiva dei concerti, perché nel 2026 ci sono stati 7 concerti all’Allianz Stadium. In questi 7 concerti sono stati venduti più di 250.000 biglietti. Sono stati già annunciati alcuni concerti che invece si svolgeranno nella prossima stagione: ci sarà il concerto di Olly, quello di Achille Lauro, quello dei Pinguini Tattici Nucleari e oggi è stato annunciato quello di Ultimo.»

I vantaggi economici e commerciali dello stadio di proprietà

Il focus dell’intervento si è poi spostato sulla valorizzazione economica dei ricavi commerciali derivanti dallo sfruttamento di un asset privato nei mesi di inattività della Serie A.

«Ho letto, sotto la grafica che abbiamo fatto oggi, tantissimi commenti negativi. Andateli a leggere, cioè toglietevi questo sfizio, e io non capisco. I concerti si sono spostati dall’Olimpico Grande Torino all’Allianz Stadium, stadio di proprietà della Juventus, non della regione. Il che vuol dire che alla Vecchia Signora vengono pagati l’affitto dello stadio, una percentuale su cibo, sul discorso anche dei biglietti, con vari accordi che ci sono, ma chiaramente già solo l’affitto dello Stadium, tra l’altro in mesi in cui l’impianto non viene usato, mi sembra un’idea perfetta, ottima, guadagni dando uno stadio che sennò per i 2/3 mesi estivi non sarebbe utilizzato. Credo che sia un ragionamento decisamente semplice e banale.»

Critica musicale o pregiudizio contro la Juventus?

In conclusione, viene sollevato un dubbio sulla reale natura delle proteste dei fan, mettendo in evidenza i benefici collaterali sull’indotto legati anche ad altre strutture della Continassa, come il J-Hotel.

«Allora la mia domanda è: le critiche che io sto leggendo sotto questo post sono perché si tratta di Ultimo o sono perché si tratta di un discorso a prescindere contro la Juventus? Parto dal presupposto che io sono una super fan di Ultimo, sono andata a diversi suoi concerti live, ma non sono qua per difendere Ultimo perché non ha bisogno; non meno di qualche giorno fa ha fatto un concerto con 250.000 persone, biglietti venduti un anno fa e finiti in neanche 3 ore.

Cioè, le strade sono due: o la gente ce l’ha con Ultimo perché in questo momento è sulla cresta dell’onda, perché chiaramente fa una musica che non può piacere a tutti, o l’altra strada è: ‘attacchiamo la Juventus qualsiasi cosa si faccia’. Ma la Vecchia Signora fa una strategia che ha un senso, che fa guadagnare comunque la società perché lo stadio è suo. Perché ci devono essere le critiche?

Io lo chiedo a voi: il fatto di fare la stagione dei concerti a Torino all’Allianz Stadium è solo un bene per la Juventus, considerando che poi molti di quelli che andranno allo Stadium pernotteranno al J-Hotel, e quindi altro guadagno per la Juventus. Io spero che molti di voi, ma soprattutto quelli che hanno fatto commenti negativi, possano rispondere a questo video spiegando il perché si riesce a criticare la Juventus anche in una cosa positiva che ti fa guadagnare senza fare nulla perché tanto quel campo sarebbe totalmente inutilizzato».