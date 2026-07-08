Daichi Kamada prolunga con il Crystal Palace: accordo raggiunto per la permanenza del giapponese

L’accordo per Daichi Kamada è stato definito e l’annuncio è atteso entro 24 ore, con il centrocampista giapponese destinato a restare al Crystal Palace fino a giugno 2027.

Una mossa considerata strategica dal club, che blinda uno dei suoi giocatori più brillanti proprio nel momento in cui l’ex Eintracht era tecnicamente svincolato dopo la scadenza del contratto il 30 giugno, circostanza che aveva alimentato l’interesse di diversi club, soprattutto dopo le ottime prestazioni offerte con il Giappone ai Mondiali 2026, conclusi con l’eliminazione contro il Brasile ai sedicesimi.

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Nonostante il pressing estero, Kamada ha sempre manifestato la volontà di restare a Londra e gli ultimi ostacoli burocratici sono stati superati grazie a un confronto diretto con Pierre Sage, nuovo tecnico subentrato a Oliver Glasner e deciso a farne un perno del suo progetto tattico.

Per il Palace si tratta di un’operazione intelligente: trattenere un centrocampista creativo, resistente alla pressione e già collaudato in Premier League con un contratto annuale rinnovabile evita di dover investire cifre importanti per un sostituto.

Kamada, protagonista della storica vittoria in UEFA Conference League, ha ormai lasciato un segno profondo nel Sud di Londra e la sua esperienza internazionale sarà fondamentale in vista di una stagione fitta di impegni tra campionato e coppe europee. Lo riporta Fabrizio Romano.