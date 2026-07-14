Pirlo ct dell’Italia? Salgono le quotazioni: il legame con Maldini può pesare sulla scelta

Pirlo avanza come prossimo ct dell’Italia, la stima con Maldini apre uno scenario azzurro per il tecnico ex Juve e Sampdoria

Salgono le quotazioni di Andrea Pirlo come possibile nuovo ct dell’Italia. La candidatura dell’ex centrocampista non nasce soltanto da valutazioni tecniche, ma anche dal rapporto di profonda stima che lo lega a Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale. Come racconta La Gazzetta dello Sport, tra i due esiste un feeling costruito negli anni, fatto di valori condivisi, rispetto professionale e una visione comune del calcio.

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Maldini avrebbe già pensato a Pirlo in passato, quando era dirigente del Milan. Nell’estate del 2023, infatti, l’ex capitano rossonero avrebbe voluto affidargli la panchina rossonera come possibile successore di Stefano Pioli. L’operazione non si concretizzò anche a causa dell’addio dello stesso Maldini al club, ma il contatto ci fu.

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A confermarlo era stato proprio Pirlo, nell’ottobre 2023, durante il Festival di Trento organizzato dalla Gazzetta: «È vero, ne abbiamo parlato, ma era stata giusto una chiacchierata fra amici».

Pirlo ct Italia, il precedente Milan e il rapporto con Maldini

Il nome di Pirlo torna ora d’attualità perché Maldini, chiamato a contribuire alla scelta del nuovo commissario tecnico, conosce bene l’uomo e l’allenatore. L’ex regista ha già vissuto esperienze in panchina con la Juventus, con cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e all’estero con il Fatih Karagumruk in Turchia.

Tra Maldini e Pirlo il legame va oltre il campo. L’ex centrocampista ha definito Paolo il miglior compagno della sua carriera, non soltanto per la forza del difensore, ma anche per passione, garbo e intelligenza. Maldini, a sua volta, ha raccontato in passato la loro connessione, ricordando quando seppe quasi per caso dell’approdo di Pirlo sulla panchina della Juventus.

Pirlo ct Italia, una storia rossonera che può diventare azzurra

I due sono stati compagni al Milan dal 2001 al 2009, condividendo una delle epoche più vincenti della storia rossonera. Insieme hanno conquistato due scudetti, una Coppa Italia, due Champions League, due Supercoppe Europee e un Mondiale per Club.

In Nazionale, da calciatori, non hanno mai giocato insieme: Maldini ha chiuso il suo percorso azzurro nel 2002, proprio prima dell’inizio dell’era Pirlo. Ora, però, le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo. Questa volta non in campo, ma nella costruzione del nuovo progetto tecnico dell’Italia.