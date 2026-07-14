Fiorentina d’assalto: Jimenez è ufficiale, doppia opzione a sinistra e le manovre a centrocampo

Fazzini va al Cagliari, si sblocca la corsia mancina tra l’accordo per Oso e il sogno Ruggeri: il punto sul mercato della Fiorentina

La Fiorentina entra nel vivo delle sue manovre estive, registrando movimenti importanti sia in entrata che in uscita. La Nazione fa il punto: Jacopo Fazzini è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari, trasferimento formalizzato dopo le visite mediche a Roma e l’arrivo in Sardegna con la formula del prestito oneroso a 800mila euro e diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Lascia l’Italia a titolo definitivo anche Jonas Harder, ceduto al Basilea per 2 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Con le valigie in mano ci sono Richardson, vicino al ritorno al Le Havre, e Riccardo Braschi, conteso in prestito secco dal Padova. In difesa, l’argentino Moreno è nel mirino dello Strasburgo e del Monza, con i viola che chiedono 12 milioni di euro per il suo cartellino. Nel frattempo, il club ha ufficializzato l’arrivo in prestito del terzino spagnolo Alex Jimenez dal Bournemouth.

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Le strategie per la fascia sinistra e il duello Oso-Ruggeri

Sul fronte degli acquisti, Fabio Paratici ha in pugno l’accordo per Oso con il Siviglia, pronto da depositare per una cifra di 12 milioni di euro. La dirigenza tuttavia temporeggia. Il motivo è legato a Matteo Ruggeri: l’ex Atalanta, trasferitosi all’Atletico Madrid un anno fa per 18 milioni, spinge per un ritorno in Italia. La Fiorentina valuta per lui un prestito oneroso con diritto di riscatto, considerandolo la prima scelta assoluta per lo scacchiere di Fabio Grosso rispetto allo stesso Oso.

Il caso Oulai e gli altri obiettivi tra mediana ed esterni

A centrocampo resta caldo il nome dell’ivoriano Christ Inao Oulai. Nonostante la cautela dei dirigenti viola, in Turchia si fa pressione: il giocatore ha rifiutato altre offerte, tra cui quella del Bradford, pur di vestire la maglia della Fiorentina. Resta da colmare la distanza economica con il Trabzonspor, che valuta il mediano tra i 35 e i 37 milioni di euro a fronte di un’offerta viola ferma a 20-25 milioni. Un contatto diretto tra i club è previsto a breve.

Inoltre, con l’uscita della Norvegia dal Mondiale, la Fiorentina avvierà i contatti con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, affare in cui potrebbe rientrare Simon Sohm come contropartita. Infine, per le corsie esterne d’attacco, Johan Bakayoko del Lipsia ha superato Noa Lang del Napoli nelle preferenze, mentre si accelera per Luca Koleosho del Burnley.