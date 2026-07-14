Criscito e il Genoa, una storia d’amore infinita: la bandiera rossoblù è il nuovo allenatore della Primavera

Domenico Criscito è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Storia d’amore infinita tra lui e il Grifone

Il Genoa sceglie la via della continuità storica e dell’identità per tracciare il percorso di crescita dei suoi giovani più promettenti. I vertici del club ligure hanno infatti affidato la panchina della formazione Primavera a Domenico Criscito, autentica leggenda e bandiera del club. L’ex capitano rossoblù inizia così un capitolo fondamentale della sua carriera da tecnico (già nel giro delle Under genoane), pronto a trasmettere alle nuove leve del Grifone il suo bagaglio di esperienza, leadership e profondo senso di appartenenza ai colori societari.

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L’emozione del grande ritorno per Mimmo Criscito

Un legame indissolubile nato sul rettangolo verde da giovanissimo e che oggi si rinnova in una veste di grande responsabilità didattica e tecnica.

Le sue prime dichiarazioni – riportate da Di Marzio – hanno subito evidenziato il forte coinvolgimento emotivo per questo prestigioso incarico sulla panchina giovanile: «Sono pronto, per me è una grande emozione». Criscito ha poi voluto ripercorrere idealmente il nastro dei suoi ricordi, sottolineando l’importanza di poter contare sui preziosi consigli di figure storiche della cantera ligure: «Più di vent’anni fa ero un giocatore delle giovanili, adesso sono un allenatore e ho anche i consigli dei tecnici con cui sono cresciuto, come Luca Chiappino che è qui con noi».

La fiducia della società e il ringraziamento di Trapani

La nomina di Criscito rappresenta una decisione strategica fortemente condivisa da tutta la dirigenza. Il Responsabile del Settore Giovanile rossoblù, Trapani, ha voluto inaugurare questo nuovo corso rivolgendo innanzitutto un pensiero di sincera gratitudine per il recente passato: «Ringrazio Jacopo Sbravati e tutto lo staff dell’anno scorso per quanto hanno fatto e gli ottimi risultati raggiunti».

Successivamente, il dirigente ha spiegato i motivi che hanno spinto la società a puntare in modo così deciso sull’ex capitano rossoblù: «La scelta di Mimmo è stata naturale, ha capacità e grandi qualità relazionali con i ragazzi».

Gli obiettivi del vivaio: valorizzazione e mercato internazionale

Oltre alla scelta del nuovo allenatore, i vertici societari hanno voluto ribadire le linee guida strategiche che orienteranno il lavoro del vivaio per le prossime stagioni. L’obiettivo primario resta la valorizzazione dei giovani in chiave prima squadra, mantenendo sempre vigile l’attenzione sul territorio e sui profili italiani di rientro dall’estero:

«Il nostro obiettivo è portare più ragazzi possibili in Prima Squadra. La collaborazione con i grandi sta funzionando benissimo. Stiamo attenti al territorio, ma anche ai ragazzi italiani che giocano all’estero, che hanno passaporto italiano e che magari possiamo riportare in Italia».