Tegola De Jong per il Barcellona: ginocchio KO e olandese a rischio lungo stop

Frenkie de Jong preoccupa il Barcellona: il suo ginocchio potrebbe costringerlo ad un lungo stop

Il raduno estivo del Barcellona inizia nel peggiore dei modi. Quello che doveva essere il classico giorno dedicato ai primi test atletici e alle visite mediche di rito si è trasformato in un incubo per lo staff tecnico blaugrana. Nonostante i calciatori reduci dalle fatiche del Mondiale avessero ancora a disposizione alcuni giorni di vacanza, sia Ronald Araujo che Frenkie de Jong si sono presentati regolarmente presso le strutture mediche del club. Proprio dal centrocampista olandese, tuttavia, è arrivata la notizia più temuta.

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Ginocchio ko: l’indiscrezione e i possibili tempi di recupero

Secondo quanto rivelato in anteprima da MARCA, l’ex giocatore dell’Ajax ha rimediato un grave infortunio al ginocchio. Al momento non è ancora stata emessa una diagnosi medica definitiva, poiché il calciatore dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici nei prossimi giorni per stabilire con esattezza l’entità del danno.

Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali, nell’ambiente catalano filtra il massimo della preoccupazione. Il timore concreto è che de Jong possa essere costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per un periodo prolungato. Le prime indiscrezioni indicano addirittura uno stop di circa quattro mesi, scenario che ne posticiperebbe il rientro a novembre inoltrato, facendogli saltare l’intera prima parte della nuova stagione tra Liga e competizioni europee.

Attesa per il bollettino ufficiale del club

La società blaugrana ha scelto per ora la via della massima riservatezza. Il Barcellona non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale in merito alle condizioni del centrocampista olandese. La dirigenza preferisce attendere l’esito dei prossimi esami strumentali prima di pronunciarsi in modo definitivo. Tuttavia, le sensazioni che filtrano dallo spogliatoio e dallo staff medico non lasciano presagire nulla di buono.

I precedenti clinici: un calvario infinito per de Jong

Per il classe 1997 si tratta dell’ennesimo stop di una carriera recente pesantemente condizionata dai problemi fisici. Già nel corso della passata stagione, de Jong era stato costretto a fermarsi per circa due mesi a causa di una lesione muscolare alla coscia che lo aveva tenuto fuori proprio nel momento cruciale dell’anno, tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile.

In precedenza, una serie di persistenti problemi alla caviglia lo avevano costretto a ben due stop forzati, tenendolo lontano dal rettangolo verde per un totale complessivo di sei mesi e privando il Barcellona del suo metronomo di centrocampo per ben 31 partite ufficiali. Ora, questa nuova e pesante ricaduta rischia di compromettere seriamente i piani tattici dei catalani per l’inizio del nuovo campionato.