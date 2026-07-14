Terremoto in Croazia, arrestato l’ex Milan e Inter Dario Simic: pesante accusa di corruzione

L’ex Milan e Inter Dario Simic è stato arrestato in Croazia con l’accusa di corruzione. La ricostruzione

Un durissimo colpo di scena scuote il mondo del calcio croato e internazionale. Dario Simic, ex difensore di Inter, Milan e Dinamo Zagabria, è stato arrestato in Croazia nell’ambito di una vasta inchiesta condotta dalle forze dell’ordine locali e dall’USKOK, l’ufficio nazionale per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata. La notizia ha immediatamente fatto il giro d’Europa, accendendo i riflettori sulle attività post-carriera dell’ex calciatore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le accuse di corruzione: permessi fantasma per un campeggio sulla costa

Le accuse mosse dagli investigatori nei confronti di Simic sono particolarmente gravi. L’ex difensore è accusato di aver ottenuto in modo del tutto illecito le autorizzazioni necessarie per realizzare un campeggio situato sulla suggestiva costa centrale della Croazia.

Secondo la ricostruzione della polizia, Simic sarebbe riuscito a scavalcare i normali iter burocratici grazie alla complicità di Neda Livljanic, ex funzionaria ormai in pensione del Dipartimento del Turismo della contea di Sebenico e Tenin. La donna avrebbe rilasciato i documenti ufficiali falsificando i verbali di sopralluogo: nei faldoni risultavano visite ispettive mai realmente avvenute. Insieme a loro è finito in manette anche un imprenditore del luogo, ritenuto dagli inquirenti l’intermediario dell’intera operazione.

Terreno non edificabile e l’ombra di precedenti familiari

I dettagli emersi dall’ispezione condotta sul sito del campeggio e diffusi dall’agenzia di stampa croata HINA aggravano la posizione di Simic. Gli accertamenti hanno infatti rivelato la totale assenza di servizi igienici all’interno della struttura, oltre al fatto che l’intero perimetro sorgeva su un terreno non edificabile.

Questa indagine, che va avanti ormai da diversi anni, rappresenta l’ennesima tegola giudiziaria per la famiglia dell’ex rossonero. Soltanto lo scorso anno, infatti, anche il fratello Josip Simic era stato tratto in arresto con l’accusa di frode fiscale ed evasione attraverso operazioni commerciali fittizie.

Dalla gloria calcistica con Milan e Inter alle attività imprenditoriali

Attualmente l’ex stella del calcio croato si trova in custodia cautelare a Zagabria, dove è già stato sottoposto a un primo interrogatorio in attesa che i magistrati facciano piena luce sulla vicenda.

Dario Simic vanta una carriera sportiva leggendaria: è stato il primo calciatore croato a superare il traguardo delle 100 presenze in Nazionale, prima del suo ritiro internazionale nel 2008. In Italia ha vissuto stagioni indimenticabili, vincendo uno Scudetto e ben due Champions League con la maglia del Milan, dopo la parentesi sull’altra sponda del Naviglio con l’Inter. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, si era affermato come imprenditore di successo, aprendo numerosi locali e fondando una delle più importanti aziende di acqua minerale della Croazia.