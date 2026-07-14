Manchester United, Tielemans è il nuovo colpo da 36 milioni: il belga firma per cinque anni e diventa il perno del nuovo centrocampo

Il Manchester United continua a muoversi con decisione sul mercato estivo. Dopo aver chiuso l’arrivo di Andrey Santos, operazione nata in seguito al mancato accordo per Ederson dell’Atalanta, il club inglese ha ufficializzato uno dei colpi più significativi della propria campagna acquisti: Youri Tielemans è un nuovo giocatore dei Red Devils.

Il centrocampista belga lascia l’Aston Villa dopo due stagioni e approda a Old Trafford in un trasferimento da 36 milioni di sterline, cifra che testimonia quanto il club punti su di lui per rilanciare il reparto nevralgico della squadra. Tielemans, 29 anni, ha firmato un contratto quinquennale.

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COMUNICATO – Il Manchester United è lieto di confermare che Youri Tielemans è entrato a far parte del club, in attesa della formalizzazione del trasferimento.

Il centrocampista ha firmato un contratto fino a giugno 2031.

Tielemans, che vanta 90 presenze con la nazionale belga, è appena rientrato dai Mondiali FIFA dove ha guidato la sua nazionale fino ai quarti di finale della competizione.

Nella scorsa stagione ha collezionato sette assist per l’Aston Villa e ha contribuito alla vittoria della UEFA Europa League, segnando il gol del vantaggio nella finale contro l’SC Freiburg. Tra attaccanti e centrocampisti, Tielemans è stato il giocatore che ha superato più linee difensive ogni 100 passaggi in Premier League, oltre ad aver effettuato il secondo maggior numero di passaggi decisivi sotto pressione.“

PRIME PAROLE – “È difficile descrivere quanto io sia orgoglioso di unirmi al Manchester United. Firmare per un club così speciale è una sensazione incredibile, è il culmine di anni di dedizione da quando mi sono innamorato del calcio. Ho avuto il privilegio di raggiungere il successo nel calcio e questo ha solo accresciuto la mia determinazione a ottenere risultati ancora migliori. L’ambizione di tutti nel club è chiarissima: siamo tutti determinati a puntare ai trofei più importanti nei prossimi anni.”