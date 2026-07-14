Roma, lesione al ginocchio destro per Robinio Vaz: stop in piena preparazione e valutazioni in corso sui tempi di recupero

Brutte notizie per la Roma e per Robinio Vaz. L’attaccante giallorosso è stato sottoposto agli accertamenti clinici dopo il problema accusato durante una seduta di preparazione estiva, e gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi, come comunicato dal club, verrà definita nei prossimi giorni in base all’evoluzione del quadro clinico.

A distanza di poche ore, è arrivata la conferma anche per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare i conti con un’assenza pesante proprio all’inizio del nuovo ciclo tecnico. A due giorni dall’avvio ufficiale della preparazione estiva, Vaz si è sottoposto agli esami strumentali che hanno certificato la lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, lo stesso problema che aveva causato lo stop in allenamento.

Per il tecnico giallorosso si tratta di un contrattempo significativo: l’attaccante francese era uno dei profili su cui Gasperini contava per impostare il lavoro tattico delle prime settimane. I tempi di recupero saranno stabiliti solo dopo ulteriori valutazioni mediche, ma la Roma dovrà comunque procedere a una gestione prudente, considerando la delicatezza dell’infortunio e la fase della stagione.

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Il calendario della Roma

L’esordio ufficiale dei giallorossi nella Serie A 2026-2027 è fissato per il 24 agosto alle 20:45, quando la Roma ospiterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico per la prima giornata di campionato. Prima del debutto, la squadra sarà impegnata in una serie di amichevoli estive utili a testare i nuovi meccanismi e valutare le condizioni dei giocatori, compreso Vaz, la cui situazione verrà monitorata giorno dopo giorno.



