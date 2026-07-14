Francia Spagna, la partita di Yamal: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella semifinale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Francia Spagna, la gara valida per la semifinale del Mondiale 2026, è senza dubbio Lamine Yamal. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio.

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La partita di Yamal

PRIMO TEMPO

De La Fuente non cambia nulla rispetto alla gara precedente con il Belgio, Yamal è schierato a destra e avrà l’ex Roma Digne a cercare di contenerlo. Primo pallone toccato accentrandosi, poi Rabiot lo ferma con un intervento deciso. Poco dopo porta palla su un errore francese e anche in questo caso va verso l’interno. All’8′ stop orientato per andare via, nuovamente Rabiot gli sottrae palla con una certa facilità. All’11’ buono spunto sulla destra, cross d’esterno sinistro col piede forte e difesa francese che in qualche maniera se la cava. Al 16′ problematico controllo sull’out, palla non tenuta in campo. Al 19′ Yamal ruba palla a Digne intervenendo di spalla, il difensore non si accorge del suo arrivo e lo scalcia cercando di rinviare e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Il 19enne ha dimostrato grande astuzia contro un avversario decisamente più esperto: Spagna in vantaggio. Al 38′ disegna un triangolo perfetto con Dani Olmo, palla al centro e grande occasione per gli iberici, con Upamecano che impedisce a Fabian Ruiz di battere a colpo sicuro. Lamine è esaltato, arriva lanciato in area e commette fallo su Digne. Al 42′ lo cerca Fabian Ruiz, palla non perfetta che Digne non ha problemi ad entrarne in possesso. Tentativo di verticalizzazione dalla trequarti, la palla non passa. Al 48′ su un lancio ruba il tempo a Digne, non riesce però a sfruttare la piccola possibilità. Si va all’intervallo con la Roja avanti e Yamal protagonista nell’azione che sta decidendo il match.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia rubando palla a Digne, Yamal chiede all’arbitro un fallo al momento dello scarico che non gli viene accordato. Raffinato sinistro-destro nello stretto, anche stavolta cade a terra e non ottiene soddisfazione da Barton, in effetti non c’è nulla di rilevante. Al 51′ si trova da solo davanti a Maignan, la posizione di fuorigioco è netta. Grande sgasata al 53′, tocca a Barcola rimontare su Lamine, Digne non riesce proprio a tenerlo nell’accelerazioni. Sul raddoppio della Spagna, Pedro Porro non lo serve, preferisce scambiare con Dani Olmo e fa bene andando a battere a rete. Al 61′ Yamal va in gol con grande sterzata su Digne e palla all’incrocio, exploit vanificato da una posizione di fuorigioco. Al 64′ tunnel di tacco a chiudere un triangolo con Pedro Porro, boato del pubblico. Un minuto dopo dialoga nello stretto con Oyarzabal. Al 68′ rinvio di Simon a cercarlo da solo, Maignan esce e colpisce di testa molto lontano dalla porta. Al 74′ cerca subito il neo-entrato Ferran Torres, anche lui però viene pescato in offside. Al 76′ Yamal viene perdonato per un fallo su Mbappé netto. All’88’ commette fallo su Doue ripiegando all’indietro con troppa irruenza, intervento rischioso perché a pochi centimetri dall’area di rigore. Pochi secondi dopo cerca di andare via a Theo Hernandez, Lamine cade in area, non si riscontrano irregolarità. Scambi perfetti nei minuti di recupero con Pedri. Ancora un intervento deciso di Theo a sradicargli il pallone. A un minuto e mezzo dalla fine guadagna un fallo laterale, poi perde palla per una carica di Kone. La Spagna va in finale, Lamine Yamal non è andato in gol (se non annullato), dimostrando però di essere cresciuto in condizione, tanto che De la Fuente lo ha tenuto in campo per l’intero match. Sono stati 45 i palloni giocati, 83% la precisione nei passaggi, 3 i falli commessi e uno subito. Adesso nell’ultimo atto sogna, per sua stessa dichiarazione della vigilia, di misurarsi con Lionel Messi.