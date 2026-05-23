Hull City, ritorno in Premier al fotofinish: Middlesbrough ko al 94’

Hull City, impresa allo scadere: McBurnie decide al 94’ e regala ai Tigers una storica promozione in Premier League

La finale playoff di Championship non poteva che chiudersi con un colpo di scena, al termine di una post‑season segnata dallo scandalo Spygate. A conquistare l’ultimo posto disponibile in Premier League è stato l’Hull City, che a Wembley ha superato il Middlesbrough grazie a un gol al 94’ di McBurnie, spezzando un equilibrio durato per tutta la partita e firmando l’1‑0 che vale la promozione.

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Per i Tigers si tratta di un ritorno in massima serie atteso dieci anni: l’ultima stagione in Premier risaliva infatti al 2016/17. Il Middlesbrough, invece, vede sfumare il sogno dopo una corsa tormentata: eliminato sul campo dal Southampton, aveva ottenuto una seconda chance solo in seguito all’esclusione dei Saints per lo scandalo Spygate, ma non è riuscito a sfruttarla nel momento decisivo.

La promozione premia così l’Hull City, che aveva chiuso la regular season al sesto posto e ha saputo sfruttare al meglio il proprio percorso nei playoff. Un epilogo inatteso che chiude una delle edizioni più controverse e imprevedibili della Championship degli ultimi anni.