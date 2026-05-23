Atalanta, accordo vicino con Sarri: pronto a prendere il posto di Palladino, spinta forte di Giuntoli

Atalanta, svolta in panchina: Sarri vicino alla firma per sostituire Palladino, decisivo l’intervento di Giuntoli

La trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta è ormai ai dettagli. Lo riferisce Fabrizio Romano, secondo cui l’attuale tecnico della Lazio lascerà i biancocelesti al termine della stagione per raccogliere l’eredità di Raffaele Palladino in nerazzurro. I contatti proseguono da settimane e la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già la prossima settimana.

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Un ruolo decisivo nella definizione dell’accordo lo avrebbe avuto Cristiano Giuntoli, destinato a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Il dirigente conosce bene Sarri, avendo già lavorato con lui ai tempi del Napoli, e avrebbe spinto per ricomporre il binomio in vista del nuovo ciclo tecnico a Bergamo.

Tutti gli elementi, dunque, sembrano convergere verso un esito positivo: Sarri è pronto a voltare pagina e l’Atalanta è pronta a ripartire da lui per aprire una nuova fase del proprio progetto.