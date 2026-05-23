Chivu chiude la stagione dell’Inter: «Sono in un frullatore da un anno e mezzo! Ora dopo 2 trofei ci serve una vacanza»

Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’ultima partita di Serie A contro il Bologna

Dopo Bologna Inter, Cristian Chivu ha rilasciato queste parole a Dazn. Cosa ha detto.

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IL MATCH E L’ESULTANZA DELLA PANCHINA SUL 3-3 – «Andava onorata la maglia e ciò che di buono abbiamo fatto questa stagione. Merito dei ragazzi che hanno messo in campo la loro miglior versione, anche se non ne avevano tanta. Siamo contenti perché si sono messi a disposizione del gruppo e hanno cercato di fare del loro meglio, poi i ragazzi che sono entrati hanno dato energia, ci hanno creduto fino in fondo, hanno fatto vedere le loro qualità. Contento per Cocchi, Topalovic, Diouf, per Pio che oggi è andato in doppia cifra. Sono bravi giocatori che fanno vedere che meritano di giocare nell’Inter, poi i giovani devono ancora crescere però sono felice per la loro prova. Gli abbiamo fatto assaggiare un po’ quello che è il livello in Serie A, però che si abituino a giocare, e il coraggio di farli giocare».

PER CHI TIFO AL MONDIALE? – «Io faccio il tifo per la mia famiglia, che si meritano un mese del mio tempo. E’ un anno e 3 mesi che sono in un frullatore, a partire da Parma, perché non è stato semplice raggiungere quella salvezza. Poi subito all’Inter senza avere tempo di godersi la nostra vita in questo anno e mezzo, mia moglie e i miei figli hanno la priorità questa estate. Ce la faccio senza calcio? Dovrò sforzarmi, ho degli obblighi da marito e da padre. Ho speso un sacco di tempo per questi meravigliosi ragazzi cercando di raggiungere gli obiettivi. Se riesco cercherò di non stare sempre attaccato al telefono».

MI SERVE PIU’ UNO ALLA GIACCHERINI CHE SALTA L’UOMO O UNO PIU’ RAGIONATORE ALLA HERNANES? – «A tutti noi serve una vacanza, perché abbiamo speso tanto. L’anno scorso siamo partiti subito per il Mondiale per Club, abbiamo dovuto giocare tante partite. Abbiamo fatto soltanto 2 settimane e mezzo di vacanza e siamo ripartiti. Oggi dopo 9 mesi siamo con 2 trofei in bacheca, ci serve una bella vacanza».

L’INTERVISTA COMPLETA A CHIVU