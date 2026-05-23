Maldini verso la Turchia, summit decisivo con il Fenerbahce per il ruolo di ds. L’ultimissima mossa per l’ex Milan non lascia dubbi!

Maldini ha avuto un incontro con Hakan Safi per il ruolo di direttore sportivo del Fenerbahce. Cosa è successo

Il clamoroso ritorno nel mondo del calcio di una leggenda italiana potrebbe presto parlare turco. Il futuro di Paolo Maldini potrebbe essere in Turchia, un’indiscrezione che sta rapidamente infiammando il mercato internazionale e che riporterebbe in pista uno dei dirigenti più apprezzati d’Europa. Dopo il doloroso e discusso addio al club rossonero, l’ex capitano è alla ricerca di un progetto sportivo stimolante e strutturato per rimettersi in gioco. Il panorama calcistico osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione, consapevole del peso specifico che una figura del suo calibro può portare.

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I contatti e l’incontro a Istanbul

L’interesse dalla sponda del Bosforo non è nato oggi. Nelle scorse settimane, infatti, l’ex Milan aveva avuto dei contatti con il Fenerbahce, una delle società più blasonate, storiche e ambiziose della Süper Lig turca. Queste prime esplorazioni diplomatiche sono state intensificate nelle ultime ore, trasformandosi in una vera e propria trattativa di mercato.

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Secondo NowtvTurkiye, la situazione ha subito un’accelerata improvvisa e molto concreta. Le fonti confermano un incontro a Istanbul tra il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi e Maldini.

Un nuovo ruolo dirigenziale: Maldini Direttore Sportivo

L’obiettivo di questo vertice è chiaro: trovare un accordo per la poltrona di ds del club gialloblù. Hakan Safi, in piena e accesa campagna elettorale per conquistare la presidenza della società, ha individuato nell’ex fuoriclasse italiano la figura perfetta per rilanciare le ambizioni nazionali ed europee del team. Durante il suo recente mandato a Milanello, Maldini ha dimostrato un fiuto eccezionale nello scouting e nella costruzione di un gruppo vincente, portando il Milan alla conquista dello Scudetto.

Cosa significa per il futuro dell’ex rossonero

Accettare la corte del Fenerbahçe significherebbe per Maldini allontanarsi dalla Serie A, evitando il forte impatto emotivo di dover affrontare il “suo” Milan da avversario. La piazza turca offre una tifoseria estremamente calda, risorse economiche importanti e la possibilità di costruire un progetto tecnico ambizioso. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il summit darà esito positivo: il ritorno operativo di Paolo Maldini dietro la scrivania potrebbe davvero essere a un solo passo.