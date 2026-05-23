L’ultimo ballo perfetto: l’Olimpico saluta Pedro, il campione infinito

Pedro ha disputato la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Tributo ad un campione straordinario

Ci sono addii che lasciano un nodo in gola e notti che sembrano scritte dalla penna di un regista romantico. L’ultimo atto di Pedro Rodríguez Ledesma con la maglia della Lazio è stato esattamente questo: la sceneggiatura perfetta per la chiusura di un’era. Allo Stadio Olimpico, nella sfida contro il Pisa, il popolo biancoceleste si è riunito per tributare il giusto omaggio a un fuoriclasse capace di vincere ogni trofeo possibile in carriera, conservando intatta la passione e l’umiltà del primo giorno di scuola.

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Il graffio decisivo di una notte indimenticabile

Il copione del match aveva rischiato di prendere una piega inattesa quando gli ospiti sono passati in vantaggio con la rete di Stefano Moreo, provando a rovinare la festa e gelando momentaneamente gli spalti. La reazione della squadra, però, non si è fatta attendere: un guizzo di Dele-Bashiru ha riportato la gara in equilibrio.

Ma il destino del calcio esige i suoi eroi e, puntuale come una sentenza, al 35′ minuto si è palesata l’immancabile magia. È stato proprio lui, Pedrito, a estrarre dal cilindro la rete del definitivo 2-1. Un gol pesantissimo, il graffio del campione che ha fatto esplodere di gioia – e di malinconia – la curva, trasformando la sua ultima apparizione in una vera e propria apoteosi.

Numeri da leggenda e un legame indissolubile

Con quest’ultima, decisiva esibizione, l’attaccante spagnolo chiude la sua esperienza romana mandando in archivio statistiche che parlano da sole: 209 presenze, 39 gol e 19 assist. Numeri straordinari che racchiudono l’essenza di un giocatore che, sbarcato sull’altra sponda del Tevere tra scetticismo e pressioni enormi, ha saputo farsi amare incondizionatamente dal mondo Lazio a suon di sudore e talento.

Pedro non è stato solo un attaccante di classe cristallina, capace di calciare indifferentemente con entrambi i piedi e di trovare sempre la giocata giusta al momento giusto. È stato un leader silenzioso, un maestro per i compagni più giovani e un lottatore indomito che, fino alla fine, ha corso e pressato più di tanti ventenni. Quel pallone in rete contro il Pisa è l’ultima, meravigliosa cartolina di un gigante che ha onorato il calcio italiano.

Gracias por todo, Pedrito. L’Olimpico non ti dimenticherà mai.