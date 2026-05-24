Sarri esce allo scoperto sul futuro: «Vediamo se c’è la possibilità di andare avanti o se ci saranno altre decisioni. Vorrei essere più ascoltato»

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo la partita contro il Pisa. Ecco cosa ha detto sul suo futuro

Maurizio Sarri ha rilasciato queste dichiarazioni dopo Lazio Pisa.

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SERATA – «Sollevato per la fine della stagione? Oggi son contento per la partita e per il gol di Pedro nel giorno della sua festa. Serata da ricordare sicuramente».

FUTURO – «Io ho altri due anni di contratto quindi mi sembra prematuro parlare di addio. Non sono contento di tante cose ma da qui a firmare per un altro club ne passa parecchio. Vediamo se c’è la possibilità di andare avanti o ci saranno altre decisioni. Vorrei essere più ascoltato. Quest’anno sono lo sono stato poco».

DIALOGO – «Sono state fatte delle cose che non condividevo e che che si scontravano col contratto. Poco dialogo? C’è stato su cose poco importante e poco dialogo su cose, per me, molto più importanti».

STAGIONE – «Questa è un’ annata molto formativa che forse è riuscita a trovarmi dei difetti innati. Però avrei preferito viverla a quarant’anni invece di ora, invece di questo momento della carriera. Questa è un’annata formativa, che ti fa migliorare. Sono anche più empatico con i giocatori. In alcune situazioni questi giocatori diventano i miei ragazzi e quindi sono diverso anche nel rapporto con loro».

PEDRO – «Io con Pedro parlavo quasi tutte le settimane e spesso era lui a decidere se partire o se giocare solo venti minuti in base a come stava. Giocatore e ragazzo straordinario che mantiene l’entusiasmo di un bambino quando vede arrivare la palla. Ha grande personalità ma è un innamorato della palla e di questo sport e questo lo ha portato a restare competitivo a questi livelli fino a questa età».

TIFOSI – «Ai miei tifosi li ringrazio sempre e comunque perché a me hanno mostrato un amore incondizionato e li ringrazierò sempre e comunque indipendentemente dal mio rapporto con questa società. Loro lo sanno».