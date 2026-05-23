Il Bayern Monaco trionfa in DFB Pokal: 3-0 allo Stoccarda e storico “Double” nazionale

Bayern Monaco ha vinto in DFB Pokal: 3-0 allo Stoccarda e “Double” nazionale per la squadra di Vincent Kompany

Il Bayern Monaco vince anche la DFB Pokal, archiviando una stagione sportiva che rimarrà impressa a lungo nella memoria dei propri tifosi. Dopo aver dominato il campionato e aver alzato al cielo l’ambito titolo della Bundesliga, la corazzata bavarese si ripete nella coppa nazionale. Il club ha dimostrato ancora una volta la propria supremazia assoluta nel panorama calcistico tedesco, regalando spettacolo nell’atto conclusivo del torneo. La finalissima si è rivelata un monologo a senso unico, culminato con un netto e inequivocabile 3-0 contro lo Stoccarda.

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Il dominio bavarese e la resa dello Stoccarda

L’attesissima sfida non ha lasciato scampo alle ambizioni degli sfidanti. Lo Stoccarda, rivelazione del torneo, ha provato in tutti i modi a resistere alle costanti sortite offensive dei campioni di Germania, ma si è dovuto arrendere di fronte a uno strapotere tecnico, tattico e fisico davvero disarmante. Il rotondo successo certifica l’incredibile fame di vittorie di un gruppo che, nonostante i recenti festeggiamenti in campionato, non ha mai abbassato il livello di concentrazione, mantenendo una ferocia agonistica invidiabile.

Un uragano inglese: la notte magica di Kane

Il vero e incontrastato protagonista della serata di gala è stato l’uomo più atteso. Con una prestazione letteralmente devastante, è arrivata una meravigliosa tripletta per Harry Kane, che ha annientato praticamente da solo le speranze della formazione avversaria. Il fuoriclasse britannico ha sfoggiato tutto il suo letale cinismo sotto porta, trasformando in gol ogni pallone giocabile all’interno dell’area di rigore e facendo impazzire di gioia il settore riservato ai sostenitori del Bayern.

Numeri da leggenda per il centravanti

Le statistiche dell’ex attaccante del Tottenham assumono contorni fantascientifici in quest’annata. Grazie ai tre sigilli messi a segno in questo match decisivo, il bomber ha toccato quota 66 gol con Bayern e Inghilterra in questa stagione. Un traguardo individuale e assoluto che lo proietta di diritto sul tetto del mondo calcistico, giustificando ampiamente il massiccio investimento fatto dalla dirigenza. Con questo magnifico trionfo, il Bayern Monaco completa la doppietta nazionale per la prima volta dopo 6 anni, chiudendo il cerchio di un’annata indimenticabile.